Alcooliques anonymes : "Le plus dur est d'y aller la 1ère fois, car on a honte"

"Je me suis saoulé la première fois le soir de mon bac vers 17 ans. J'ai bu jusqu'à plus soif et je suis tombé… mais le lendemain, j'ai recommencé et cela a duré 20 ans. Je buvais quotidiennement six grandes canettes de bière et ensuite j'enchaînais sur une bouteille de whisky où je ne laissais qu'un tout petit fond. Le soir, j'allais au magasin m'acheter les bouteilles et j'allais chez moi et je buvais. Personne ne me voyait, ne le savait et je finissais allonger par terre. Je ne pouvais pas aller travailler, si je n'avais pas bu, si je n'avais pas mis la pompe en route, j'avais besoin de carburant. Un jour, j'ai voulu arrêter, j'ai tout essayé acupuncteur, médecins… mais je n'ai pas réussi à arrêter. Je suis resté un mois à l'hôpital de Vaiami, le jour de la sortie, je suis retourné acheter à boire.



UNE CUITE QUI A DURE 18 MOIS



Un jour, mon père m'a amené chez les AA, pour moi, je n'étais pas alcoolique, je n'étais pas comme eux… Et pourtant, je me suis reconnu dans leurs histoires. Je baissais la tête, j'avais honte, je n'arrivais pas à m'arrêter, mais je me sentais bien avec eux, il n'y avait pas de jugement. J'ai réussi à m'arrêter une première fois et puis un jour, j'ai acheté un coffret avec deux beaux verres et une bouteille de champagne, je me disais que j'achetais le coffret pour les verres… tout en surveillant que la bouteille au frigo devienne bien fraîche. Je l'ai bue d'un trait et je suis ensuite repartie pour une cuite qui a duré 18 mois.



J'AI EU PEUR DE TUER QUELQU'UN DE NOUVEAU



Un jour, j'ai eu un accident, j'ai tué mon copain qui était sur le siège passager. La culpabilité est énorme. J'ai rechuté, j'ai repassé le permis, le premier soir où j'ai pu reconduire je me suis saoulé (…). Je ne me souviens de rien de la soirée… Le lendemain, quand je me suis rendu compte de tous les trajets que j'avais faits en voiture, je suis descendu en caleçon pour inspecter la voiture, le pare-choc, pour voir si je n'avais pas écrasé quelqu'un. J'ai repensé tout ce que j'avais vécu 5 ans auparavant avec la mort de mon ami. J'étais très mal, j'ai eu peur de tuer quelqu'un de nouveau. Je suis retourné aux AA, on m'a accueilli, écouté. Et il y a des solutions. Cela fait 14 ans que je n'ai pas bu une goutte.

Je suis alcoolique, un seul verre et je retombe, seulement maintenant j'ai pris la voie sans alcool. Je m'occupe de mes petites nièces, mon plus grand bonheur est qu'elles ne m'ont jamais vu ivre."