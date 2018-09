Affaire d'ice : l'école de To'atā se réorganise

Tepuanui Snow

Président de l'APE



"L'école de To'atā a de bons enseignants"



" Les mesures qui viennent d'être annoncées par l'Inspectrice de la circonscription sont effectivement, rassurantes. Les parents des enfants qui viennent de perdre leur enseignant, avaient besoin d'être rassurés, parce que ces enfants se trouvent en CM2, qui est une classe importante avec le passage en 6ème. Nous avions besoin d'avoir la garantie qu'il y aura un enseignant qui sera présent sur toute l'année, et qui va assurer la continuité des apprentissages, c'est la première chose. Le deuxième élément, qui est également important, est la mise en place de ces groupes de parole au sein de l'école, où tous les enseignants vont devoir identifier les enfants qui sont perturbés par cet événement regrettable. Et mettre en place des groupes de parole avec un psychologue, c'est nécessaire. Nous sommes en situation de crise et des mesures réparatrices doivent être prises. En tant que président de l'association des parents d'élèves, je suis satisfait des mesures qui vont être prises. Nous allons rester vigilants et c'est un travail de partenariat qui doit se poursuivre sur l'année.

L'objectif de la communication que nous avions entrepris était d'éviter l'effet de panique, parce qu'on sait très bien comment est-ce que les choses peuvent très vite déraper dans la tête des uns et des autres, et il était nécessaire que nous rassurions nos parents, et de leur dire, l'école de To'atā a de bons enseignants. Il peut y avoir des comportements individuels qui ne rentrent pas dans le système, mais il ne faut pas dire que c'est l'école toute entière et surtout les enseignants de To'atā qui sont comme ça. "