Ice : un enseignant, ancien président du futsal en Polynésie, placé en détention

PAPEETE, le 31 septembre 2018 - un enseignant de Toata, ancien président de la fédération de futsall, a été placé en détention provisoire ce vendredi suite à sa présentation devant le juge d'instruction qui l'a mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.



L'homme est un consommateur d'ice qui a été trahi par des écoutes téléphoniques. La justice le soupçonne également d'avoir participé à plusieurs transactions qui n'auraient pas abouti. Plusieurs acteurs du dossiers le mettraient cependant en cause comme ayant eu un rôle plus important dans le réseau.



A l'issue de sa présentation devant le juge de la liberté et de la détention, l'homme, père de famille, a été placé en détention provisoire. Le magistrat a indiqué qu'au regard de l'enquête, qui a démontré que le mis en cause avait eu en main pas moins de 27 millions, il était inconcevable de le placer sous contrôle judiciaire.



Dans cette affaire, 19 personnes ont été mises en examen, 9 ont été placées en détention provisoire. Parmi les personnes impliquées, l'on retrouve donc un enseignant, un artisan mais également un retraité qui arrondissait sa pension en revendant de l'ice.



Rappelons que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par un tribunal et que tous les recours devant les juridictions compétentes n'ont pas été épuisés.