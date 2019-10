Accord de fin de grève signé à l'Intercontinental Moorea

Un protocole d'accord a été signé dimanche après-midi entre la confédération syndicale O Oe To Oe Rima et la direction de l'hôtel Intercontinental de Moorea pour mettre un terme au conflit social initié le 29 août dernier et suivi depuis par près de 80 % des employés du resort. L'information a été révélée ce week-end par nos confrères de La Dépêche de Tahiti.Les délégués O Oe to Oe Rima avaient accepté, le 19 septembre, de ne plus exiger la réintégration des quatre employés de cuisines mis à pied à titre conservatoire, mi-août, après avoir été accusés par une collègue de harcèlement sexuel et de viol en réunion. Il s’agissait du point n°1 du préavis de grève. Cette condition de retrait était posée par la direction de l’hôtel comme préalable à toute négociation. Le syndicat se concentrait depuis sur un programme de recrutement en contrat à durée indéterminée d’une trentaine de collaborateurs actuellement employés par le resort à titre précaire : 22 postes occupés régulièrement par des extras et six collaborateurs sous contrat à durée déterminée (CDD).Sur ce point, l'accord signé dimanche prévoit la création d'une commission consultative paritaire qui sera chargée dans les mois à venir. Interrogé dimanche par nos confrères de Polynésie la 1ère Atonia Teriinohorai évoque à son sujet "un travail de fond" à mener "cette année et l'année prochaine" pour envisager l'intégration de ces employés en situation précaire.Cette commission consultative se réunira une fois par an, pour évaluer les besoins d'embauche de l’entreprise selon des "critères objectifs".Reste que ce mouvement de grève devrait laisser des traces durables dans la comptes de la chaîne des hôtels Intercontinental en Polynésie française. Après 45 jours de conflit social, le groupe évalue la perte financière liée au déclin d'activité pour son établissement de Tiahura à près de 200 millions de francs (cessation des réservations, pertes de chiffre d’affaires et relogement de clients).Une procédure judiciaire est engagée devant le tribunal du travail par O Oe To Oe Rima pour contester le licenciement des quatre employés de cuisine dont la mise à pied avait été le détonateur du mouvement social le 29 août dernier.