Gardes à vue levées pour les désormais ex-Intercontinental

Comment accueillez-vous la levée des gardes à vue de vos clients ?



« Je vous avoue que je suis agréablement surpris, parce que les premières informations que j’avais de la gendarmerie étaient une présentation ce matin au parquet puis certainement devant le juge d’instruction. Et hier soir, on a mis fin à la garde à vue. C’est une grande satisfaction parce que mes clients ont toujours contesté les faits. Dès le départ, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ils ont dit à la direction que les faits allégués étaient totalement mensongers. Et ils n’ont pas hésité à aller déposer plainte à la gendarmerie pour dénonciation calomnieuse. Dans le cadre de la garde à vue, ils ont donc pu s’expliquer et répondre aux questions. Et puis surtout, on a un exemple flagrant parmi eux des contradictions des déclarations de la victime. Elle situe le viol à une certaine heure, alors qu’il s’avère qu’à ce moment l’un de mes clients avait déjà terminé le travail et quitté les lieux. Il ne pouvait donc pas être là. »



L’enquête doit encore se poursuivre, mais pour vous l’absence de poursuite de vos clients signifie que le parquet et les gendarmes sont prudents sur les accusations ?



« Parfaitement. Je redoute de revivre le même scénario que l’affaire de l’Arafenua. Je rappelle que quatre fonctionnaires des douanes avaient été accusés par une collègue de l’avoir violé dans des conditions horribles aux Marquises, qu’ils avaient été mis en examen et suspendus par leur direction pendant cinq ans. Ils ont vécu un calvaire, tout ça pour arriver à découvrir que la douanière avait menti. »



Entendez-vous contester les licenciements de vos clients ?



« Tout à fait. Ce que je trouve regrettable dans cette affaire, c’est de voir la direction de l’Intercontinental lancer une procédure disciplinaire sur des allégations d’une personne qui dit avoir été victime de harcèlement sexuel et de viol. Et qu’on arrive dès aujourd’hui à des licenciements. L’un de mes clients estime de façon catégorique que cette procédure a été montée pour casser le syndicalisme au sein de l’établissement. »