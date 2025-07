À Papeete, les enfants des quartiers à la fête

TAHITI, le 24 juillet 2025 – Ce jeudi, 200 enfants âgés de 5 à 7 ans, venus des quartiers prioritaires de Papeete et des environs, ont vécu une parenthèse enchantée grâce à la journée récréative annuelle de l’association Social Police 2000. Entre les manèges, les barbes à papa et les rires plein les poches, ça a été une journée comme on en voudrait plus souvent.









Dans le jargon journalistique, on appellerait ça un “marronnier” – un événement récurrent. Mais pour ces enfants, c’est bien plus que ça : une journée rien qu’à eux. Accueillis dès le matin dans les jardins de la résidence du haut-commissaire – où on les croisait croissant à la main – les enfants devaient enchaîner avec les manèges à Mamao, avant un déjeuner bien mérité et, pour terminer, une distribution de barbes à papa.Derrière cet événement bien rodé, une association : Social Police 2000, fondée en 1988 par Rodolphe Tutairi , ex-policier mais toujours engagé. L’objectif ? Créer du lien entre la police et les jeunes. “C’est une manière pour nous de nous approcher d’eux”, glisse Emmanuel Mericam, directeur territorial de la police nationale.



La sélection des enfants s’est faite grâce aux référents de quartier, garants d’une bonne connaissance du terrain. Côté logistique, une trentaine d’entreprises locales ont financé l’événement, et plusieurs agents de police mis la main à la pâte pour tout organiser.



Certains enfants participent pour la première fois, jeudi. “C’est trop beau ici, trop grand”, s’émerveille Tepoehere en parlant du jardin de la résidence. “Les manèèèèèèèèges !” s’écrient ses copines Taina et Mehepua, étoiles plein les yeux à l’idée de la prochaine étape de la journée. Impatientes d’en découdre, elles connaissent déjà les manèges qui les attendent : “la grande roue” et “le dragon”. Un peu plus loin, un groupe joue à Un, Deux, Trois, Soleil, d’autres se prennent en photo avec Emmanuel Mericam, pour tenter d’immortaliser le moment.



Rédigé par Darianna Myszka le Jeudi 24 Juillet 2025 à 12:21 | Lu 253 fois