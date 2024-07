Matinée de fête pour Social Police 2000

Tahiti, le 25 juillet 2024 - Comme chaque année, près de 200 enfants de 5 ans et plus des quartiers prioritaires de Papeete ont déjeuné à la résidence du haut-commissariat, lors de l’opération Social Police 2000. Une fois le ventre plein, les jeunes ont pu s’amuser en s’essayant notamment à la photo avec l’appareil de Tahiti Infos, pour illustrer eux-mêmes cet événement dans le journal. Le talent est là !



C’est un rendez-vous annuel dans les jardins de la résidence du haut-commissariat, attendu par Rodolphe Tutairi, président de l’association Social Police 2000, sa vingtaine de bénévoles et les centaines d’enfants des quartiers prioritaires de Papeete. Une tradition vieille de 36 ans qui se tient depuis la création de l’association, en 1988, témoigne Rodolphe, même si l’événement a dû évoluer avec le temps : “Avant, on amenait près de 400 enfants, et on allait dans les îles aussi. Mais avec le Covid, on a dû se restreindre à Tahiti, et baisser le nombre d’enfants à 200.”



Comme d’habitude, ce petit-déjeuner met du baume au cœur à ces jeunes, et leur permet de rencontrer d’autres enfants de leur âge, ce qui donne lieu à de nouvelles amitiés et des débats profonds : “Moi, je préfère les éclairs au chocolat”, affirme haut et fort un jeune de 5 ans, les sourcils froncés et du chocolat étalé sur la joue. “N’importe quoi, les yaourts à boire c’est meilleur !” rétorque une de ses nouvelles amies, concernée par les mauvais goûts de son nouveau copain. Malheureusement, on n’aura jamais le fin mot de l’histoire.



Les jeunes prennent l’appareil



Évidemment, avec 200 enfants au même endroit, il est difficile de les faire tenir en place. Malgré le dur labeur des bénévoles qui font tout pour contenir la fougue de ces bambins, des gouttes de sueur sur le front, la tentation de jouer et d’explorer est trop forte. Certains explorent les grands jardins et contemplent les poulets qui y habitent, d’autres se réunissent pour parler de leur manga préféré…



Et pour quelques-uns, la vue de l’appareil photo leur donne une envie irrépressible. “Je peux essayer de prendre des photos ?” ; “Moi aussi, moi aussi !”. C’est parti, à eux d’illustrer l’article qui paraîtra dans le journal. “Je vais le montrer à ma maman !” scande, surexcité, un petit photographe en herbe. Et il faut le reconnaître : avec quelques réglages en amont et une courte explication des boutons de l’appareil, ils se débrouillent bien, ces jeunes !





Les photos des jeunes photographes :









Rodolphe Tutairi, la tête de Social Police 2000 C’est un ancien policier, reconverti dans l’aide sociale aux jeunes enfants défavorisés. Lui qui avait l’habitude de travailler dans des quartiers prioritaires du temps de sa carrière, a fait de l’avenir de la jeunesse qui y grandit son cheval de bataille. Avec les nombreuses actions qu’il organise via son association Social Police 2000, il compte changer l’image de la police dans ces quartiers, et surtout donner une chance à ces enfants qui risquent trop souvent de glisser dans la délinquance en grandissant. “C’est important d’aller dans ces quartiers sensibles pour voir et échanger avec ces enfants. Et des années plus tard, ça paye. D’anciens enfants qui participaient il y a longtemps aux journées de l’association Police 2000 me reconnaissent et me disent : ‘Monsieur, moi aussi je veux devenir policier’.”

