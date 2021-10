​Un maro'ura loin d’avoir livré ses secrets

Pouvez-vous nous expliquer votre découverte et ce qu'elle représente ?

“Je n’aime pas parler de découverte. D’un point de vue scientifique, il s’agit d’une théorie. Jusqu’alors, aucun objet n’avait été identifié comme un possible maro‘ura. Avec ce fragment, tout concorde avec les pistes que les écrits anciens nous donnent à leur sujet, qu’il s’agisse des techniques, des matériaux, de la datation. Mais les questions sont encore nombreuses, c’est un objet extrêmement complexe qui n’a pas d’équivalent et que nous sommes loin d’avoir fini d’étudier.”



Avez-vous immédiatement vu/senti/su que l'objet était exceptionnel ?

“Ce fragment m’a d’abord intrigué. C’est lorsque je me suis rendu compte qu’il ne correspondait à aucun objet fait de plumes que l’on trouvait aux îles de la Société, tels que les heaumes fau, les pectoraux tāumi ou les capes des habits de deuilleur, que l’idée a fait son chemin. Lorsque j’ai soulevé l’une des pièces de tapa qui le compose, ce que personne n’avait sans doute jamais fait, et vu les morceaux de tissu rouge, là j’ai vraiment pensé qu’il s’agissait d’un fragment de ce maro‘ura. Mais cela ne suffisait pas, j’ai donc continué mes recherches jusqu’à pouvoir présenter mon argument de manière solide et vérifié. Et je continue mes recherches depuis et elles ont vraiment avancé grâce au musée du quai Branly et au musée de Tahiti et des îles, où j’ai trouvé des collègues dont la passion et l’expertise sont inestimables.”



Est-ce que vous recherchiez les maro'ura ?

“Je ne recherchais pas de traces des maro‘ura, mais je m’y étais déjà intéressé au cours de mes recherches. Lorsque je suis arrivé au musée du quai Branly en 2015, je m’intéressais à la recréation des objets anciens dans l’art et la culture à Tahiti de nos jours. Par curiosité, j’ai voulu regarder les objets de Polynésie française présents dans la collection du musée. C’est ainsi que cela a commencé.”



Quelle idée aviez-vous de l'objet avant sa redécouverte ? Est-ce qu'il correspond à ce vous imaginiez d’un maro'ura ? “C’est une excellente question ! Je ne me souviens plus du tout.”