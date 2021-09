​Le maro'ura à Tahiti en 2022

Pouvez-vous nous parler de la convention signée en 2019 pour que le maro'ura rejoigne le musée de Tahiti après l'exposition parisienne ?



“Quand le président Édouard Fritch l'a signée, c'était pour trois ans et depuis le musée a proposé que la convention soit faite pour cinq ans. Le délai a été allongé pour alléger les démarches administratives. On a déjà un exemple de dépôt, un tambour du quai Branly qui est là depuis dix ans sur une convention renouvelable tous les deux ans. Lors du dernier renouvellement, on s'est rendu compte que cet objet a vocation à rester ici et que ça faisait beaucoup de pièces administratives alors qu'il n'y a pas de raison pour qu'il reparte.”



Comment préparez-vous le retour du maro'ura en Polynésie ?



“Il fera l'objet d'un convoiement. C'est administrativement, logistiquement compliqué. Marine vient d'ailleurs de suivre à l'institut national du patrimoine, une formation sur les procédures spécifiques des convoiements. Elles sont mises en place entre les musées. Ensuite, la date de départ des pièces sera liée à la livraison du bâtiment du musée. Il faut évidemment qu'on ait un bâtiment pour les accueillir. Cela devrait se faire entre avril et mai 2022, en fonction de notre avancement. Selon une convention passée entre les musées, les pièces ne se déplacent pas toutes seule, elles voyagent avec des conservateurs ou des restaurateurs. Ce qui signifie qu'eux viendront. Cela leur permet de vérifier sur place que les installations conviennent. "



Quelle sera la place du maro'ura dans le musée de Tahiti ?



“C'est un point important. D'ailleurs la signature de la convention en 2019, nous permettait de “garantir” la venue du maro'ura afin de l'intégrer dans la scénographie du parcours général de la salle. Il a fallu une grande adaptabilité de la part des scénographes.

Cette pièce aura la place qu'elle mérite, c'est-à-dire importante et magistrale. Dans la scénographie, elle est dans le passage d'étape d'époque “avant/après” l'arrivée des Européens, puisque c'est tout à fait ce que raconte cette pièce. Le maro'ura aura une cimaise entière à lui tout seul.”



On parle de dépôt, prêt, retour sur ses terres… Pour le grand public, la question de restitution vient naturellement à l'esprit. Pouvez-vous nous éclairer sur ce que représente une démarche de restitution, est-elle envisagée ?



“Concrètement sur la restitution : c'est difficile pour un musée français de restituer à un musée français. En général on parle de restitution entre deux musées étrangers. Là la France, ne peut pas se restituer à elle-même ce qui est déjà à elle.

Le musée de Tahiti a une approche pragmatique de la question : Pour nous, l'intérêt c'est que les Polynésiens puissent voir les pièces. Après, les questions juridiques ou d'affichage sont certes importantes et légitimes, il ne faut non plus que ce soit un frein. Réclamer une restitution est un processus juridique lourd et compliqué. En s'épargnant ce type de débat en travaillant avec la confiance des autres musées, on arrive à avoir tous ces prêts comme celui du maro'ura. On est dans une démarche de confiance, ce qui compte pour nous, c'est que les pièces puissent être vues. Grâce à ces prêts ou dépôts d'autres musées, on est dans un programme de rotation de pièces. Il y aura un roulement, le public polynésien aura un musée dynamique, il aura toujours une nouvelle chose à voir.”



A-t-on une idée des autres objets polynésiens qui “dorment” dans les réserves du musée du quai Branly et ailleurs dans le monde ?



“C'est justement la grande question. Après avoir trouvé un fragment avec un to'o (représentation de figure divine, ndlr), le premier réflexe est de se dire il doit y en avoir d'autres. D'ailleurs par la suite, les autres to'o du musée de Lille ont été scannés pour vérifier qu'il n'y avait pas de tapa à l'intérieur. On s'y attend, on l'espère puisqu'on a trouvé un petit bout sur les 3,5 ou 4,5 mètres de ceinture. Que ce soit pour le maro'ura ou d'autres pièces. Dans les musées, l'étude et la connaissance des objets évolue, c'est toujours une enquête générale.”