​Un début de saison “magique” à Teahupo’o

Tahiti, le 7 mai 2025 – La vague de Teahupo’o s’est réveillée à la faveur d’une houle de sud-ouest, ce mercredi matin, pour le plus grand bonheur des surfeurs, qui se sont une nouvelle fois illustrés. Une joie partagée par les photographes-vidéastes, les spectateurs et les prestataires nautiques, non sans tensions entre certains pilotes, faute de cadre réglementaire hors compétition.





Tandis qu’une large partie de la Polynésie était en vigilance jaune pour vagues-submersion, ce mercredi matin, à Teahupo’o, les premiers surfeurs étaient à l’eau dès 5 heures pour profiter du retour de la houle de sud-ouest.



À quai, tous les regards étaient tournés vers la passe de Hava’e. L’effervescence était palpable avec des vagues à la limite du tow-in, ou surf tracté, comme nous l’a confié Tikanui Smith tout en préparant son jet-ski : “Je pars surfer avec mon coéquipier du jour, Ariimoana David. Cette première grosse houle de la saison, c’est beaucoup d’excitation et de peur aussi. On est content : on espère que ça va continuer comme ça et qu’on va réussir à avoir quelques bonnes vagues”.



Un enthousiasme partagé par le bodyboardeur australien Will Hardy : “C’est magique et incroyable ! C’est notre troisième jour à Tahiti. Quand nous avons appris que la houle arrivait, on s’est dit qu’on ne pouvait pas manquer ça. Il y a des surfeurs américains et beaucoup de locaux : l’ambiance à l’eau est vraiment bonne !”.





​Jusqu’à six mètres

Blessé à l’épaule, Kévin Bourez s’est illustré sur une bombe en début de matinée, suivi de Mateia Hiquily, Matahi Drollet, Eimeo Czermak ou encore Matehau Tetopata, pour ne citer que quelques-uns des habitués du spot. Leur sécurité était assurée par des pilotes de jet-ski aguerris, dont plusieurs membres de la Water Patrol.



Les exploits des riders ont été capturés par les photographes et vidéastes présents, comme Heivini, qui a profité de l’interruption de la



Les taxi-boats étaient également de sortie. “C’est le premier gros train de houle de l’année avec un vent bien orienté. Les conditions sont magiques !”, s’est réjoui Michaël Vautor, en tant que capitaine. Les spectateurs étaient eux aussi sous le charme. “C’est la première fois qu’on vient à Teahupo’o. On en avait entendu parler pendant les Jeux olympiques. On avait suivi les épreuves et ça nous avait donné envie. C’est exceptionnel à voir !”, nous ont partagé Vincent et Marine, qui ne sont pas près d’oublier cette parenthèse dans leur voyage de noces.

​Tensions entre bateaux Comme chaque année, le retour de la houle ravive les tensions entre certains prestataires nautiques, faute de cadre réglementaire. “Ça devient difficile à gérer ! Il y a trop de bateaux, parfois pas en état ou assurés. Quand on a des touristes à bord, il faut rester au milieu de la faille et ne pas prendre de risque inutile pour leur en mettre plein les yeux. Ça devient problématique avec des caméramen à l’eau qui se retrouvent près des hélices”, déplore Michaël Vautor, suite à une altercation verbale avec un autre pilote. Des accidents se sont déjà produits, d’autres ont été évités de peu, mais rien ne change malgré l’attractivité croissante de la vague mythique. “Il faudrait tous se réunir pour fixer des règles avec un service d’ordre”, suggère le capitaine. “Ça se passe mieux pendant les compétitions avec la présence de la Water Patrol et des gendarmes. Cette logique devrait être respectée à l’année, mais ce n’est pas le cas. On est sur la vague la plus dangereuse au monde : il faut se réveiller”.















