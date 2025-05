Face à face Tahiti/Hawaï à la Toa Pro

Tahiti, le 5 mai 2025. Pour son retour dans le circuit WQS de la zone Hawaï/Tahiti Nui, l’étape de la Toa Pro Papara se déroulera du mardi 6 au samedi 10 mai. Une belle occasion pour nos aitos de défier les Hawaïens à domicile pour le lancement de la saison. Avec la présence du champion olympique Kauli Vaast, de nombreuses têtes d’affiche ont répondu présentes pour cette compétition qui s’annonce des plus relevées. Encore du beau surf sur nos plages, augurant une saison riche en émotions pour le surf tahitien.





La saison 2025 du WQS est enfin lancée. Et quoi de plus fabuleux qu’un départ sur les vagues tahitiennes ? C’est un fait rare, car d’habitude, les surfeurs et surfeuses inscrits dans cette division débutaient sur les reefs hawaïens, ce qui donnait souvent l’avantage aux locaux pour s’exprimer et prendre rapidement de l’avance dans la compétition. Mais cette année, rien ne se passera comme à l’accoutumée. C’est bien la vague de Taharu’u, à Papara, qui accueillera cette première étape. Et nos surfeurs comptent bien montrer qu’il faudra compter sur eux cette saison.



La politique de développement de la Fédération tahitienne de surf est en marche, avec la volonté d’emmener le plus grand nombre de nos surfeurs le plus haut possible sur la scène internationale. Pour cela, elle s’est positionnée sur trois étapes de la WSL (World Surf League) : le retour de la Toa Pro, donc, la traditionnelle Air Tahiti Rangiroa Pro pour les QS, et la très attendue Shiseido Tahiti Pro de Teahupo’o pour le CT (Championship Tour).



Donner l’opportunité à nos aitos de surfer sur leurs propres vagues est une véritable aubaine pour eux, trop souvent habitués à batailler sur les terres hawaïennes. Il y aura donc, cette semaine, toute la puissance de feu du surf polynésien, prête à en découdre pour bien débuter une saison capitale dans la course à l’accession aux WCS (World Challenger Series). Cette compétition est l’antichambre du CT (Championship Tour, division de l’élite mondiale du surf), que nombreux rêvent de rejoindre.



Du beau monde donc, puisque, en plus de notre surfeur en or, seront présents les têtes d’affiche de notre fenua chez les hommes, comme Mihimana Braye, Enrique Ariitu, Teiva Tetahio ou Tereva David, pour ne citer qu’eux.



Chez les filles, nos vahine Tya Zebrowski, Aelan Vaast, Kiara Gold, Miliani Simon, ou encore les sœurs Heimiti et Kohai Fierro tenteront de faire tomber le contingent hawaïen.



Venus avec leurs stars, Eli Hanneman, Luke Swanson, Finn McGill (récent vainqueur de la Air Tahiti Rangiroa Pro) ou encore Luke Tema chez les hommes, Vaihitimahana Inso, Moana Jones Wong, Zoe McDougall ou Ellie Brown côté femmes, les Hawaïens ne manqueront pas de faire vibrer une foule qui viendra nombreuse, assurément, guidée par un soleil de retour pour faire briller toutes ces étoiles.

Rendez-vous donc dès mardi 6 mai sur le spot de Taharu’u à Papara.