​Un SDF décède devant l’assemblée

Tahiti le 7 février 2024. Le décès d’un SDF en pleine ville ulcère le père Christophe qui monte une fois de plus au créneau pour dénoncer la précarité des sans-abris.





Le père Christophe est amer. Un de ses oiseaux de la rue s’en est allé lundi, à 18h40, en pleine ville. « Lundi, aux alentours de 18h40, place Tarahoi, un « oiseau de la rue » était allongé… La pluie, arrivant, une sœur de la rue s’est approchée de lui pour le réveiller et l’inviter à se mettre à l’abri… mais Jean-Luc ne s’est pas réveillé… », explique Père Christophe.



Il explique que sur place, les pompiers, le SMUR « n’ont pu que constater le décès… un arrêt cardiaque. »



C’est le deuxième décès d’un sans-domicile-fixe à Papeete depuis le début de l’année. Mais celui-là s’est produit à Tarahoi. Face à l’assemblée de la Polynésie française, à deux pas de la résidence du haut-commissariat. Un décès face à deux entités fortes du Pays, alors que la population devait se préparer à affronter une dépression tropicale, et que les SDF semblent être les oubliés des mesures de protection.



« Jean-Luc, on le croisait du côté du pont de l’Est ou place Tarahoi, avec ses compagnons de bringue… Il venait rarement prendre des repas à l’Accueil… quelquefois pour du linge ou des petits problèmes administratifs. Jean-Luc n’était pas un mauvais bougre… les accidents de la vie l’ont conduit à fuir la dureté de la vie dans l’alcool… au côté de ceux qui finalement était les seuls à le comprendre, à l’accueillir, ses frères et sœurs de la rue… des relations rudes parfois… mais fidèles… », témoigne le père Christophe sur les réseaux sociaux.



« Ce soir, tout le monde se prépare pour se calfeutrer chez soi en prévision du risque cyclonique… nous partirons en maraude sans avoir aucune consigne à donner à nos oiseaux !!! Comme s’ils n’existaient pas ! Comme s’ils ne comptaient pas ! », poursuit l’ecclésiastique avec tristesse. « Des discours aux actes… il y a un abîme… », concluait-il.



