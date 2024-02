​Plan d’action dans le cadre de l’alerte pré-cyclonique du 7 février

Tahiti le 7 février 2024. Mise à l'abris des SDF et préparatifs d'accueil des sinistrés au programme de la ministre des Solidarité.





Pour faire suite au retrait, ce jour, des chapiteaux situés sur le site de « Fare Ute bis » - centre d’hébergement d’urgence, les 53 personnes sans-abri seront redirigées vers le hangar situé à l’arrière de ce site. Ce hangar comprenant 6 sanitaires et douches, appartient à la Ville de Papeete, qui a déjà signifié son accord pour mettre ce hangar à disposition de l’association Te Torea, en cas de survenance d’un événement climatique majeur. Il est important de noter qu’actuellement, le second hangar, servant de centre de jour, ne peut être utilisé aux fins d’hébergement, ne comprennant que deux sanitaires.



La DSFE a aussi procèdé à l’achat de lits « picot ». Deux fournisseurs ont été identifiés et il a été recensé un stock de 47 lits « picot » disponibles, parmi lesquels 35 ont été acquis par la DSFE le jour-même, ainsi que 50 tapis de yoga et 50 pë'ue qui seront livrés ce jour.



La Ville de Papeete a également signifié son accord pour la mise à disposition de la salle omnisports Maco Nena, située à proximité du stade Willy Bambridge, à l’instar de ce qui avait été fait pendant la crise de la Covid, au cours de laquelle les personnes sans-abri prises en charge par l’association Te Torea avaient été hébergées en ces lieux.



Ce sont en tout 130 personnes qui seront logées dans le hangar précité et la salle omnisports Maco Nena.



Les personnes sans-abri qui seront logées bénéficieront de la prise en charge alimentaire assurée habituellement dans les centres de jour et de nuit gérés par l’association. Il s’agit ainsi d’un petit déjeuner copieux et d’un dîner.



La ligne budgétaire relative aux aides exceptionnelles d’urgence s’élève à 30 millions de francs.



La prise en charge alimentaire, pour une centaine de personnes sans-abri, s’élève à 520 000 francs pour 4 jours. S’agissant des aides diverses, concernant notamment l’hygiène, le montant des bons de commande déjà émis est de 221 680 francs.