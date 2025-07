​Taiarapu-Papeete par la mer le 15 juillet

Tahiti, le 3 juillet 2025 – La mise aux normes du quai de Faratea terminée, plus rien ne devrait venir troubler le lancement des rotations du Apetahi Express entre la Presqu’île et la zone urbaine. Pas de feux d’artifice, mais presque : le top départ de la desserte sera donné le mardi 15 juillet, à 5 heures vers Papeete, puis à 16h30 vers Taiarapu. Le groupe Tuatea annonce un voyage inaugural “gratuit et festif”.





Cette fois-ci, plus rien ne devrait venir troubler le lancement de la nouvelle liaison Taiarapu-Papeete, annoncée depuis l’an dernier. Le Apetahi Express aura finalement dû patienter plusieurs mois, le temps de



Insérés dans le planning entre Tahiti et les Raromata’i, les jours et horaires de la nouvelle rotation ont été officialisés le 11 juin dernier, sur la base d’une durée de trajet estimée à 1h15. À partir du mardi 15 juillet, les trajets seront les suivants : au départ de Taiarapu vers Papeete à 5 heures le mardi, mercredi et vendredi, et 5h45 le dimanche, et au départ de Papeete vers Taiarapu à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et samedi.



À partir du mardi 12 août, pour la rentrée scolaire, quelques aménagements sont prévus avec un départ de Taiarapu à 5 heures le lundi, mercredi et jeudi, et à 5h45 le samedi, et un retour vers Taiarapu à 16h30 le mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site internet de la compagnie.

Cette fois-ci, plus rien ne devrait venir troubler le lancement de la nouvelle liaison Taiarapu-Papeete, annoncée depuis l’an dernier. Le Apetahi Express aura finalement dû patienter plusieurs mois, le temps de la mise aux normes du quai de Faratea par le Pays , avant de pouvoir expérimenter la desserte de la Presqu’île. “Le quai est désormais pleinement opérationnel, équipé notamment de bollards flambant neufs pour accueillir en toute sécurité le navire de 574 places”, se réjouit le directeur général du groupe Tuatea, Samuel Matton, dans un communiqué de presse transmis ce jeudi matin aux médias.Insérés dans le planning entre Tahiti et les Raromata’i, les jours et horaires de la nouvelle rotation ont été officialisés le 11 juin dernier, sur la base d’une durée de trajet estimée à 1h15. À partir du mardi 15 juillet, les trajets seront les suivants : au départ de Taiarapu vers Papeete à 5 heures le mardi, mercredi et vendredi, et 5h45 le dimanche, et au départ de Papeete vers Taiarapu à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et samedi.À partir du mardi 12 août, pour la rentrée scolaire, quelques aménagements sont prévus avec un départ de Taiarapu à 5 heures le lundi, mercredi et jeudi, et à 5h45 le samedi, et un retour vers Taiarapu à 16h30 le mardi, mercredi, vendredi et dimanche. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site internet de la compagnie.

Un aller-retour “gratuit et festif”

Pour marquer le coup et encourager les résidents de la Presqu’île à tester ce nouveau service qui ouvre la voie maritime vers Papeete, mais aussi vers les îles Sous-le-Vent, le voyage inaugural du mardi 15 juillet sera “gratuit et festif”, avec une animation à bord. Le départ est prévu à 5 heures à Faratea pour une arrivée à Papeete à 6h15. Le retour se fera à 16h30 à Papeete pour une arrivée à 17h45 à Faratea. La réservation d’un billet est requise au guichet de Taravao (Ace) ou de Papeete (gare maritime). En temps normal, l’aller simple sera facturé 1.000 francs. Concernant les Raromata’i, l’aller-retour reste à 18.000 francs, comme au départ de la capitale.



“Cette desserte permettra avant tout de connecter le bassin de Taiarapu aux îles Sous-le-Vent, sans que les voyageurs aient à descendre sur la ville aux aurores pour prendre un avion ou le bateau”, est-il rappelé concernant la stratégie de l’entreprise, attachée à la réalisation de ce projet malgré son placement en redressement judiciaire. “Concernant Papeete, nous ne prétendons pas solutionner tous les problèmes d’engorgement des routes de Tahiti avec notre navire. En revanche, nous souhaitons et pouvons apporter une alternative qui offrira aux habitants de Taiarapu de dormir plus longtemps, de se déplacer en toute sécurité et d’arriver au travail sans stress, au lieu de passer des heures dans leur voiture”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 3 Juillet 2025 à 09:53 | Lu 411 fois