​Salon du livre : Quand Tahiti devient le carrefour des rencontres littéraires

Tahiti, le 16 octobre 2025- Ce jeudi matin, à Papeete, le salon du livre "Lire en Polynésie" a ouvert les portes de sa 25ᵉ édition. Une occasion rêvée non seulement pour ajouter quelques livres à sa PAL (pile à lire), mais aussi pour rencontrer les éditeurs, les auteurs et d'autres passionnés de la lecture. Car si un mot revient sur toutes les lèvres des participants de cet événement, c'est bel et bien “rencontre”.
Vers 10h30, alors qu'un groupe de scolaires quitte les lieux en laissant la place aux suivants, les premiers visiteurs individuels font discrètement le tour de tous les stands installés sur l'esplanade basse de To'ata. L'atmosphère est déjà marquée par les premiers échanges entre écrivains et élèves, les discussions animées entre éditeurs et curieux.
“On fait d'abord un premier tour pour repérer ce qui nous plaît et pour se décider”, expliquent Émeline, 35 ans, et Jennifer, 39 ans. Leur regard se dirige rapidement vers “Récits, légendes et mythes des îles Marquises”, aux éditions `Api Tahiti. L'auteur, Patrick Chastel, assis quelques mètres plus loin, outre de promouvoir son nouveau livre “D'île en île marquisienne”, un recueil de tous les textes qu'il a écrits sur les Marquises, cherche avant tout à “rencontrer les gens” : “C'est le premier avantage d'un salon : croiser des gens, parler des Marquises, de ma passion pour l'écriture”, explique-t-il.
Mireille, des éditions Université de la Polynésie française, confirme l'engouement de cette journée inaugurale : “C'est la première fois qu'on a autant de monde le premier jour, au-delà des élèves.”
La littérature comme porte d'entrée vers la culture polynésienne
Aux Éditions Haere Pō, Denise et Robert Koenig profitent du salon pour multiplier les rencontres entre les auteurs, les lecteurs et les traducteurs. “L'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime. Et nous, on aime faire des livres qui rencontrent le public”, sourit Robert Koenig. Une philosophie qui résume parfaitement l'esprit de ces quatre jours dédiés à la littérature.
Ce qui frappe dès les premiers instants, c'est la facilité avec laquelle les conversations s'engagent. À peine une discussion entamée avec un éditeur ou un visiteur, et voilà que s'ouvrent des échanges passionnants qui dépassent largement le cadre des livres présentés. Les stands deviennent des lieux de partage.
Pour Mareva Leu, présidente de l'association Littéramā'ohi, la présence au salon revêt une dimension particulière : “Ce qui est important pour nous, c'est d'être présents et de valoriser et promouvoir les auteurs autochtones. C'est notre objectif principal. Pendant longtemps, on a été écrits par les autres…”
Le salon du livre, c'est également, et de manière très concrète, une rencontre avec la culture. La preuve : de nombreux “nouveaux arrivés” au Fenua parcourent le salon à la recherche des livres qui pourraient les “rapprocher” de la culture polynésienne.
Avant de venir en Polynésie, Stéphanie, 53 ans, a lu “L'Arbre à pain” de Célestine Hitiura Vaite, lauréate 2025 de la résidence d'écriture. Mais ce jeudi, elle a craqué pour le polar de Patrice Guirao “Crois-le ! Al Dorsey, le détective de Tahiti” : “Pour l'instant, je prends un livre. Mais ça peut dégénérer”, rigole-t-elle, déjà conquise par l'ambiance chaleureuse du salon et les recommandations des libraires.
Des rencontres intergénérationnelles
Tout comme Stéphanie, Damien vient seulement d'arriver à Tahiti avec sa famille. À ses côtés, la petite Alice, 16 mois, fait la découverte des stands du salon du livre. “On n'est jamais trop jeune pour un salon du livre. Justement, plus on découvre tôt et mieux c'est. Il n'y a pas que des livres, il y a les images aussi. Et puis on vient d'arriver à Tahiti, donc ça permet de se renseigner, de repérer les livres pour faire quelques cadeaux aux amis en métropole”, explique Damien.
Victorine et François, eux, veulent inciter leurs petits-enfants à lire. “Notre petite de deux ans adore les livres, surtout sur les tortues.” Les heureux grands-parents ont penché pour “Les comptineurs de Tahiti” et “Vehiatua i te mata'i” aux éditions des Mers Australes. “D'accord, on a aussi pris des livres pour nous”, admet en rigolant Victorine.
Sylvana, rencontrée au stand de l'édition Au Vent des Îles, vient au salon du livre chaque année, un peu par nostalgie car elle faisait partie de la librairie Klima. Mais après avoir fait le tour et avoir acheté cinq livres, Sylvana assure : “Là, j'ai terminé ! Enfin, pour aujourd'hui !”
Jusqu'à dimanche à To’ata
Du 16 au 19 octobre, l'esplanade basse de To'ata et la Maison de la Culture accueillent la 25ᵉ édition du Salon du livre "Lire en Polynésie ". Cette édition-anniversaire célèbre 25 ans de promotion de la lecture et de la littérature en Polynésie française. Entrée libre pour tous les publics. L'occasion de rencontrer auteurs, éditeurs et libraires, de participer à des colloques et d'enrichir sa bibliothèque personnelle tout en découvrant la richesse de la production littéraire locale et régionale.