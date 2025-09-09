

25 ans… et demain : un anniversaire littéraire à Tahiti

Tahiti, le 11 septembre 2025 - Du 16 au 19 octobre, l’esplanade basse de To’ata et la Maison de la Culture accueillent la 25ᵉ édition du Salon du livre “Lire en Polynésie”.

Cette édition-anniversaire mettra en lumière un quart de siècle d’histoire littéraire tout en ouvrant grand la porte aux innovations de demain.

1. 25 ans… et demain / E ananahi ia

Né en 2001 autour de trois éditeurs, l’événement a bien grandi depuis : “À la première édition on était sur une fréquentation de 3.000 personnes, et l’an dernier près de 8.000”, rappelle Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). “Ceux qui venaient au début sont aujourd’hui les parents et qui viennent avec leurs enfants à leur tour. C’est quelque chose d’assez touchant à l’échelle d’une vie de voir des générations qui se succèdent dans un événement qu'on a créé.”



Le thème choisi – 25 ans… et demain / e ananahi ia – incarne pleinement cette double temporalité. Le salon offrira l’occasion de revenir sur ces vingt-cinq années d’existence, d’évoquer les moments forts, d’observer l’évolution de la lecture, de l’objet-livre, des pratiques des lecteurs mais aussi des espaces qui leur sont dédiés. Puis, l’événement se tournera résolument vers l’avenir.



“C’est une vraie problématique sociétale, qui va bien au-delà d’exposer des livres et de rencontrer un auteur”, souligne Christian Robert. “Il s’agit de réfléchir au rôle du livre dans une société saturée d’écrans et de nouvelles technologies.”



Parmi les invités phares inscrits dans cette réflexion “d’après”, Virginie Clayssen, figure française du numérique, explorera l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’édition. “L’IA est un vrai sujet aujourd’hui et va l’être de plus en plus demain. Elle peut être un atout comme un risque”, observe le président de l’AETI, convaincu que “le livre doit garder sa place”. D’autres voix viendront nourrir la discussion, à l’image deChristophe Augias, ancien directeur de la Bibliothèque Bernheim en Nouvelle-Calédonie, qui partagera son expérience du développement de la lecture publique sur le Caillou.

​

2. Une jeunesse au cœur du projet



Depuis dix ans, un partenariat solide avec la Direction générale de l’éducation (DGEE) et le Centre de lecture–médiathèque (CLEM) permet d’amener toujours plus d’enfants au salon. “Le décrochage du livre sur la tranche ado est un enjeu national aujourd’hui”, a rappelé Christian Robert. “Nous attachons beaucoup d’importance à faire venir des scolaires, car le livre reste un support essentiel pour le développement des jeunes cerveaux.”



Jasmina Liant, responsable du pôle lecture, détaille l’ampleur de l’effort : “Nous disposons d’une enveloppe d’environ 1,5 million de francs pour commander les ouvrages que nous prêtons aux classes participantes au projet ‘Rencontres d’auteurs’. Les enseignants n’ont rien à acheter ; nous voulons vraiment faciliter l’accès au livre.” Cette année, près de 1.600 élèves sont attendus en présentiel à Tahiti, Moorea et Hiva Oa, tandis que des classes de Bora Bora, Fakarava ou Mataiva suivront les rencontres à distance.

Trois auteurs-illustrateurs mèneront des ateliers et échanges : Véronique Massenot, avec son côté “artistique” ;

Laurent Audouin, “dans le côté humoristique, avec des enquêtes qu’il fait mener à ses personnages” ;

Jean-Michel Billioud, qui aborde “des sujets forts, comme le harcèlement ou la question du genre”.

“L’enfant doit se dire : derrière ce livre il y a un auteur que je peux rencontrer”, insiste Jasmina Liant. Un message qui trouve un écho particulier dans les îles éloignées, où la lecture publique reste un défi.



3. Ateliers, master class et rencontres inédites



Pour fêter cet anniversaire, la programmation se déploie largement. “Nous avons prévu quatre jours de fête du livre, mais aussi une diffusion en direct sur Facebook et YouTube, pour que même les publics éloignés puissent vivre l’événement”, explique Marie Kops, cheville ouvrière du salon. Le format hybride, expérimenté en 2020 pendant la crise sanitaire, est désormais acquis.



La richesse des invités reflète l’ambition : en 25 ans, près de 200 auteurs, illustrateurs et traducteurs ont déjà participé à l’aventure. Cette année, on croisera le romancier de polar Marin Ledun, qui présentera “Terre Rouge” (le roman publié chez Gallimard sous le nom Henua), l’illustrateur chinois Chen Jiang Hong avec son spectacle de contes calligraphiés, ou encore la romancière maorie Tania Roxborogh et son héros Charlie Tangaroa, entre mythologie et écologie.



“C’est important de montrer que nous faisons partie d’un ensemble océanien, pas isolé dans le Pacifique Sud”, souligne Étienne de La Fouchardière, représentant de l’État. “Nous saluons particulièrement la dimension archipélagique du salon, qui porte la lecture jusque dans les îles.”



Le salon sera aussi l’occasion de découvrir une véritable moisson de nouveautés publiées par les éditeurs polynésiens. Parmi elles : “Hei‘ani au Pacifique immense” (Bernard Domeyne), “Tama‘i, Protectorats, Annexions et Résistances en Océanie française – Tahiti 1842-1847”, “Le Tatouage des îles Marquises (1922)”, la légende “Vehiatua i te Mata’i”, l’album trilingue “Te Ra’i, le ciel, the sky”, ou encore les aventures jeunesse de “Raro les cocos”, “Raro et la coquille cassée” et “Tamata, le petit aventurier de Tahaa”. Côté biographies et essais, citons “Alexandre Salmon et sa femme Ariitaimai”, “Gaston Flosse, chroniques d’un destin hors du commun”, sans oublier la gastronomie avec “Cuisine des fleurs et plantes tropicales”. Les amateurs retrouveront aussi“ Le pacte des baleines”, “La légende cachée sous les vagues” ou le nouvel épisode de la série policière sur Al Dorsey – “Quand on s’aime”. Né en 2001 autour de trois éditeurs, l’événement a bien grandi depuis : “À la première édition on était sur une fréquentation de 3.000 personnes, et l’an dernier près de 8.000”, rappelle Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI). “Ceux qui venaient au début sont aujourd’hui les parents et qui viennent avec leurs enfants à leur tour. C’est quelque chose d’assez touchant à l’échelle d’une vie de voir des générations qui se succèdent dans un événement qu'on a créé.”Le thème choisi – 25 ans… et demain / e ananahi ia – incarne pleinement cette double temporalité. Le salon offrira l’occasion de revenir sur ces vingt-cinq années d’existence, d’évoquer les moments forts, d’observer l’évolution de la lecture, de l’objet-livre, des pratiques des lecteurs mais aussi des espaces qui leur sont dédiés. Puis, l’événement se tournera résolument vers l’avenir.“C’est une vraie problématique sociétale, qui va bien au-delà d’exposer des livres et de rencontrer un auteur”, souligne Christian Robert. “Il s’agit de réfléchir au rôle du livre dans une société saturée d’écrans et de nouvelles technologies.”Parmi les invités phares inscrits dans cette réflexion “d’après”, Virginie Clayssen, figure française du numérique, explorera l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur l’édition. “L’IA est un vrai sujet aujourd’hui et va l’être de plus en plus demain. Elle peut être un atout comme un risque”, observe le président de l’AETI, convaincu que “le livre doit garder sa place”. D’autres voix viendront nourrir la discussion, à l’image deChristophe Augias, ancien directeur de la Bibliothèque Bernheim en Nouvelle-Calédonie, qui partagera son expérience du développement de la lecture publique sur le Caillou.Depuis dix ans, un partenariat solide avec la Direction générale de l’éducation (DGEE) et le Centre de lecture–médiathèque (CLEM) permet d’amener toujours plus d’enfants au salon. “Le décrochage du livre sur la tranche ado est un enjeu national aujourd’hui”, a rappelé Christian Robert. “Nous attachons beaucoup d’importance à faire venir des scolaires, car le livre reste un support essentiel pour le développement des jeunes cerveaux.”Jasmina Liant, responsable du pôle lecture, détaille l’ampleur de l’effort : “Nous disposons d’une enveloppe d’environ 1,5 million de francs pour commander les ouvrages que nous prêtons aux classes participantes au projet ‘Rencontres d’auteurs’. Les enseignants n’ont rien à acheter ; nous voulons vraiment faciliter l’accès au livre.” Cette année, près de 1.600 élèves sont attendus en présentiel à Tahiti, Moorea et Hiva Oa, tandis que des classes de Bora Bora, Fakarava ou Mataiva suivront les rencontres à distance.Trois auteurs-illustrateurs mèneront des ateliers et échanges :“L’enfant doit se dire : derrière ce livre il y a un auteur que je peux rencontrer”, insiste Jasmina Liant. Un message qui trouve un écho particulier dans les îles éloignées, où la lecture publique reste un défi.Pour fêter cet anniversaire, la programmation se déploie largement. “Nous avons prévu quatre jours de fête du livre, mais aussi une diffusion en direct sur Facebook et YouTube, pour que même les publics éloignés puissent vivre l’événement”, explique Marie Kops, cheville ouvrière du salon. Le format hybride, expérimenté en 2020 pendant la crise sanitaire, est désormais acquis.La richesse des invités reflète l’ambition : en 25 ans, près de 200 auteurs, illustrateurs et traducteurs ont déjà participé à l’aventure. Cette année, on croisera le romancier de polar Marin Ledun, qui présentera “Terre Rouge” (le roman publié chez Gallimard sous le nom Henua), l’illustrateur chinois Chen Jiang Hong avec son spectacle de contes calligraphiés, ou encore la romancière maorie Tania Roxborogh et son héros Charlie Tangaroa, entre mythologie et écologie.“C’est important de montrer que nous faisons partie d’un ensemble océanien, pas isolé dans le Pacifique Sud”, souligne Étienne de La Fouchardière, représentant de l’État. “Nous saluons particulièrement la dimension archipélagique du salon, qui porte la lecture jusque dans les îles.”Le salon sera aussi l’occasion de découvrir une véritable moisson de nouveautés publiées par les éditeurs polynésiens. Parmi elles : “Hei‘ani au Pacifique immense” (Bernard Domeyne), “Tama‘i, Protectorats, Annexions et Résistances en Océanie française – Tahiti 1842-1847”, “Le Tatouage des îles Marquises (1922)”, la légende “Vehiatua i te Mata’i”, l’album trilingue “Te Ra’i, le ciel, the sky”, ou encore les aventures jeunesse de “Raro les cocos”, “Raro et la coquille cassée” et “Tamata, le petit aventurier de Tahaa”. Côté biographies et essais, citons “Alexandre Salmon et sa femme Ariitaimai”, “Gaston Flosse, chroniques d’un destin hors du commun”, sans oublier la gastronomie avec “Cuisine des fleurs et plantes tropicales”. Les amateurs retrouveront aussi“ Le pacte des baleines”, “La légende cachée sous les vagues” ou le nouvel épisode de la série policière sur Al Dorsey – “Quand on s’aime”.

Et après le salon…



Le Salon de Papeete n’est qu’un point d’orgue dans l’année littéraire polynésienne. Dès la semaine du 20 octobre, plusieurs rendez-vous prolongeront la fête du livre :



Salons dans les îles - Hiva Oa accueillera auteurs et illustrateurs la semaine suivant l’événement principal. D’autres étapes sont prévues d’ici la fin de l’année à Taiarapu, Mahina, Huahine et Raiatea, pour diffuser la lecture bien au-delà de Tahiti.



Résidences d’écriture 2025 - Quatre auteurs internationaux (Wardley Barry, Nilima Rao, Briar Grace Smith et Célestine Hitiura Vaite) séjourneront d’octobre à novembre dans plusieurs îles pour animer ateliers et rencontres.



Le “Père Lecteur” – Cette opération offrira 1.000 livres à 1.000 enfants de Polynésie au cœur du dernier trimestre 2025.



“Murmures des livres” – La saison 5 du podcast littéraire sera lancée le 18 septembre 2025, prolongeant sur les ondes les échanges du salon.





Dates : du jeudi 16 au dimanche 19 octobre 2025

Lieu : Esplanade basse de To’ata et Maison de la Culture – Papeete

Thème : “25 ans… et demain / e ananahi ia”

Programme complet : PratiqueDates : du jeudi 16 au dimanche 19 octobre 2025Lieu : Esplanade basse de To’ata et Maison de la Culture – PapeeteThème : “25 ans… et demain / e ananahi ia”Programme complet : www.lireenpolynesie.pf

Rédigé par Darianna Myszka le Jeudi 11 Septembre 2025 à 19:10 | Lu 451 fois



