​Renvoi de l'affaire du refus d'obtempérer aggravé

Tahiti, le 24 novembre 2025 - L'homme de 31 ans qui avait échappé à un contrôle routier le 15 octobre dernier en mettant en danger la vie d'un policier devait comparaître ce lundi devant le tribunal.
L'affaire très médiatisée d'un trentenaire interpellé après avoir échappé à un contrôle routier devait être jugée ce lundi 24 novembre. Elle a finalement été renvoyée au 1er décembre.
Le prévenu est poursuivi pour de multiples infractions : refus d'obtempérer exposant un agent à un risque de mort, violences sur fonctionnaire de police avec ITT supérieure à huit jours, délit de fuite, et plusieurs infractions liées aux stupéfiants en récidive. Il fait également l'objet de poursuites pour recel de vol et conduite sans permis.
Placé en détention provisoire depuis le 18 octobre, le trentenaire totalise déjà onze condamnations pour des faits similaires, dont des violences aggravées en 2024.
Son avocat a obtenu le renvoi pour préparer la défense, souhaitant visionner l'intégralité des vidéos de l'intervention, notamment les caméras piétonnes et de vidéosurveillance. Les captures d'écran au dossier seraient insuffisantes, selon lui. Le prévenu se maintenu en détention provisoire jusqu’à son procès.
