

[Mise à jour] Course-poursuite dans Papeete, le chauffeur interpellé

Tahiti, le 15 octobre 2025 - Mercredi après-midi, de nombreux contrôles routiers ont été effectués sur le front de mer, côté montagne, à l’entrée dans Papeete et au niveau du carrefour menant à l’avenue Prince Hinoi.



Vers 15 heures, de nombreux policiers ont quitté leurs postes pour se mettre à la poursuite d’une voiture blanche qui, selon nos confrères de TNTV, venait de refuser un contrôle d’identité, et avait trainé sur quelques mètres une agente qui s’était accrochée à la voiture.



Dans un périmètre qui regroupes de nombreux commerces (Fare café, Dessange) ou encore les écoles de danse André Tschan et Annie Fayn, une course-poursuite s’est engagée entre les policiers en voiture ou à moto, et l’individu au volant de cette voiture blanche.



Ce dernier a finalement pris la fuite à pied, laissant son véhicule rue d’Alsace, une rue très fréquentée par les enfants un mercredi à cette heure-là.



Selon nos informations fournies par des témoins sur place, le conducteur a été interpellé par les forces de l’ordre peu après sa tentative de cavale à pied.



Son sac lui a été confisqué et a été fouillé avant qu’il ne soit emmené à la Direction territoriale de la police nationale.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 15 Octobre 2025 à 17:19 | Lu 5623 fois



