​Premier Fifo populaire à Tautira

Tahiti, le 1er mars 2026 - Les voix de Ma Rue et Fenua Vice ont résonné dans le parc Tatatua de Tautira, samedi soir, face à une centaine de spectateurs. La pluie a interrompu la projection, mais l’essentiel du message est passé. À la Presqu’île, une autre “soirée Fifo” se profile à Taravao.





Samedi soir, une centaine de personnes ont assisté à la projection “Hors-les-murs” du Festival international du film-documentaire océanien (Fifo) organisée au parc Tatatua de Tautira. À la tombée de la nuit, les joueurs de beach-soccer ont laissé la place aux spectateurs avec la lune comme principale source d’éclairage. Assis sur des chaises ou disséminé sur le site, le public était silencieux et captivé. Tous étaient venus écouter le témoignage de Marama, femme sans domicile fixe à Papeete, qui raconte son histoire et son quotidien pavé de traumatismes dans Ma Rue, et tous ses efforts pour s’en sortir. Un documentaire bouleversant qui mérite d’être visionné collectivement sur grand écran, tout comme Fenua Vice, qui montre la réalité du terrain auprès des familles durement frappées par le fléau de la métamphétamine en suivant Charles, Ingrid et Heimoana.

​“À renouveler”

La pluie a malheureusement interrompu cette seconde projection, mais l’essentiel du message est passé. “On avait entendu parler de ces films sur les réseaux sociaux, mais on n’avait pas eu l’opportunité de les voir. Quand on a appris qu’il y avait une diffusion chez nous, on s’est tout de suite dit qu’on allait en profiter. Pour une fois qu’on pouvait assister au Fifo ! Les deux sujets sont très intéressants, car d’actualité”, nous a confié Hei, 21 ans, résidente de Tautira venue à vélo avec son compagnon. Enthousiasme partagé par Lucas, Nico et Sarah, trentenaires qui avaient fait le déplacement depuis Afaahiti et Vairao. “J’étais content de pouvoir profiter du Fifo à la Presqu’île, vu que je n’avais pas pu y assister en ville. Je suis éducateur spécialisé, donc ce sont des sujets qui me parlent. On était bien installé : c’est vraiment une super initiative ! Dommage que ça se soit terminé plus tôt que prévu, mais à renouveler”, souligne Lucas.



Vaihei Paepaetaata, résidente de Tautira et représentante de l’association Te Ara Ta’o, et Laura Théron, déléguée générale du Fifo, ont toutes les deux salué la mobilisation pour cette première édition à Tautira, qui pourrait effectivement être reconduite. Dans l’immédiat, c’est du côté de Taravao qu’une “soirée Fifo” se profile dans les prochaines semaines, afin de toucher un public encore plus large.





