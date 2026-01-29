

Le Fifo à la belle étoile à Tautira

Tahiti, le 24 février 2026 – Le coup d’envoi du Fifo “Hors-les-murs” sera donné ce samedi 28 février au parc Tatatua de Tautira, à l’initiative d’une jeune enseignante et résidente du village. Suite à un sondage en ligne, les deux documentaires sélectionnés pour la projection sont Ma Rue et Fenua Vice, en lien avec des thèmes d’actualité.





Tout est parti d’un rendez-vous manqué, mêlé à une soif de partage. “Tous les ans, j’accompagne des élèves au Fifo (Festival international du film-documentaire océanien, NDLR), sauf cette année où nous avons eu des problèmes de transport, ce qui fait que seulement deux autres classes sont parties”, explique Vaihei Paepaetaata, professeure au lycée agricole de Taravao et habitante de Tautira. Rodée à l’organisation de projections d’images d’archives avec son association culturelle Te Ara Ta’o, elle a déjà mis à l’honneur l’épopée des rameurs de Maire Nui lors du retour de Hōkūle’a, en août dernier, puis les souvenirs de la jeunesse protestante en octobre. La jeune femme de 36 ans continue sur sa lancée : “Au village, j’entendais des gens parler du fait qu’ils voulaient voir certains films. J’ai fait un sondage sur Facebook et les retours étaient enthousiastes ! Ça m’a motivée à contacter le comité organisateur du Fifo”, dont la 23e édition s’est achevée le 15 février à la Maison de la culture.



​Pour “les jeunes et leurs parents”

Face à cet élan en adéquation avec l’esprit du festival, la réponse favorable de Laura Théron n’a pas tardé. “Hors-les-murs en 2025, ce sont plus de 16.000 visionnages individuels de films, dont plus de 12.000 en contexte scolaire. C’est un dispositif très ancré dans le Fifo,



Les films sollicités et mis à disposition sont Ma Rue, réalisé par Mathilde Zampieri et Elia Merlot, prix du public, et Fenua Vice, réalisé par Denis Pinson et Suliane Favennec, hors compétition, avec la présence confirmée de Heimoana Lintz. Deux films poignants qui traitent de sujets de société relatifs à la marginalisation et à l’ice. “Ça intéresse des gens de Tautira et plus largement de la Presqu’île, des jeunes et aussi leurs parents. J’ai prévu une cinquantaine de chaises et les gens sont invités à venir avec leur pē’ue : c’est une première sous cette forme, donc j’espère que les spectateurs seront au rendez-vous !”, conclut Vaihei Paepaetaata, qui a mobilisé sa famille pour la logistique, entre la toile cousue par sa sœur et les haut-parleurs prêtés par des cousines. L’ambiance promet d’être conviviale dans le cadre du terrain de beach soccer du parc Tatatua, au cœur du village de Tautira.

​Infos pratiques Samedi 28 février 2026, à partir de 18h30 (première projection à 18h45), au parc Tatatua de Tautira. Entrée gratuite et restauration sur place.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 24 Février 2026 à 15:32 | Lu 261 fois



