​Préavis de grève dans les sociétés du groupe Wane

Alors que plane la menace du dépôt de préavis de grève générale lancée par l'intersyndicale contre la gestion de la crise Covid, trois préavis plus "individuels" ont été déposés contre des filiales du groupe Wane, propriétaire notamment des enseignes Carrefour.Les revendications sont presque les mêmes dans les trois entreprises. Au nombre de 19 pour Codep et Wane Distribution, elles ne sont que de 10 pour Sopal.On y retrouve par exemple, le maintien des acquis de l'ensemble des salariés, la mise aux normes du plan d'évacuation, le reclassement de la DGRH du groupe, ou encore la mise en place d'une pédagogie sur les nouvelles méthodes de travail sur les trois préavis de grève.Seules la mise en place du fond social, à hauteur de 1% de la masse salariale, la demande du bilan d'exploitation de l'année 2018-2019 ou encore la mise en place d'une indemnité de départ à la retraite figurent en revanche uniquement pour les entités Codep et Sopal.Sans accord, la confédération annonce que ses préavis arriveront à échéance le 2 septembre prochain.