Une menace de "grève générale" contre la gestion de la crise Covid

Le préavis est déjà prêt. Une intersyndicale CSTP-FO, CSIP, O oe to oe rima, Otahi et Fédération de la manutention portuaire, entend déposer mardi prochain un préavis de grève générale. Les confédérations dénoncent la gestion de la crise sanitaire par les autorités du Pays et de l'État. Ses membres considèrent en effet que "la sécurité sanitaire n'est plus correctement assurée" et qu'elle est "sacrifiée au dépend de l'économie de production". L'intersyndicale estime que "la santé et la vie ont un rôle fondamental pour une croissance économique plus forte et plus riche en emplois". Les syndicats disent surtout regretter de ne pas avoir été entendus par les autorités du Pays et de l'État et estiment que leur seul moyen de se faire entendre passe par cette menace de grève.Le préavis de grève contient sept grands points de revendications. L'intersyndicale demande qu'à leur arrivée en Polynésie tous les nouveaux entrants, ressortissants polynésiens, fonctionnaires d'État, militaires, gendarmes, touristes, soient placés en quatorzaine dans des lieux dédiés. Les syndicats veulent l'installation de caméras thermiques au niveau de l'aéroport, l'intensification des contrôles des passagers par dépistage obligatoire et le contrôle de l'authenticité des certificats médicaux des arrivants. L'intersyndicale demande aussi le passage obligatoire de tous les navires et plaisanciers par le port de Pape'ete, avant de partir vers les îles, et des dépistages obligatoires.Dans tous les établissements scolaires, de l'école primaire à l'université, l'intersyndicale exige le contrôle de la température, l'obligation de port du masque ou de la visière, le nettoyage des salles de classe et du matériel à la pause méridienne et à la fin des cours, la limitation du nombre d'élèves dans les établissements à 10 à 15 par classe et le respect de la distanciation sociale avec la mise en place de plusieurs services dans les cantines.L'intersyndicale demande encore la fermeture des classes en cas de suspicion de Covid-19, ainsi que la diffusion de l'information. Et la fermeture de l'établissement s'il y a des cas confirmés de Covid-19 dans deux classes différentes.Les syndicats revendiquent enfin la distribution gratuite des masques à tous les élèves du primaire, du secondaire, aux étudiants et aux personnes nécessiteuses. Ils demandent le contrôle des prix des masques ainsi que des gels hydro-alcooliques. Mais aussi la gratuité des tests pour les salariés et leur famille, la mise en isolement et la prise en charge par les autorités du Pays et de l'État des salariés suspectés d'être contaminés. Enfin, le dernier point de revendication de l'intersyndicale porte sur la mise en place d'une "caisse chômage" déjà évoquée pendant le confinement par les partenaires sociaux et le Pays, mais sans aller au-delà de l'effet d'annonce.Les membres de l'intersyndicale entendent organiser une conférence de presse vendredi pour exposer leurs revendications.

Preavis Greve by Samoyeau Antoine