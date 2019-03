​Médiation, Télérecours citoyen : la justice administrative se modernise

Depuis la loi de 2016 de modernisation de la justice, la médiation constitue un mode alternatif de règlement des litiges ressortissant à la justice administrative. Par ce biais, l’appareil judiciaire répond à une demande de justice en constante augmentation, dans un contexte budgétaire tendu. La mise en œuvre en Polynésie française de ce mode alternatif de règlement des litiges devrait demander quelques temps encore. Elle tient à la formation préalable d’un vivier de médiateurs compétents, indépendants et dotés de certains moyens d’investigation pour instruire les litiges.



Il demeure que depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle de novembre 2016, le recours à un processus de médiation préalablement à la saisine d’un juge se trouve favorisé au plan législatif, par l’interruption des délais de recours contentieux et la suspension des prescriptions. La loi du 18 novembre 2016 prévoit dans ce contexte la mise en place, à titre expérimental pour une durée de 4 ans à compter du 1er avril 2018, d’une médiation obligatoire pour les contentieux de la fonction publique dans 46 départements français et trois académies.

Près de 660 médiations ont été engagées en 2018, au niveau national à l’initiative des tribunaux administratifs. Sur cet effectif, 73 % ont abouti à un accord entre les parties. "Cela veut souvent dire une solution plus rapide et plus efficace – puisque construite par les parties elles-mêmes et non pas dictée par le juge –, et parfois moins coûteuse dans la mesure où elle permet d’éviter un long procès, avec toute l’incertitude que cela comprend, explique Bruno Lasserre. Je pense notamment aux contentieux des marchés ou des contrats publics. Il est important pour celui qui fait le recours de maintenir le lien de confiance, le lien de long terme. (…) Et puis c’est le gage d’une justice plus acceptée. Dès lors que les parties vont se rapprocher, discuter face à face avec l’aide d’un médiateur, je pense que cela facilitera la compréhension et l’exécution ensuite des décisions."