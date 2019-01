Bilan 2018 de l'activité du tribunal administratif

PAPEETE, 28 janvier 2019 - Le tribunal administratif a présenté le bilan de son activité en 2018, lundi lors d’une conférence de presse animée par Jean-Yves Tallec, le président de la juridiction en Polynésie française.



Le rendez-vous est traditionnel. Un bilan de l’activité du tribunal administratif de Polynésie française. La juridiction est chargée d’examiner les litiges opposant les administrés et l’administration.



En 2018, le nombre de requêtes nouvelles enregistrées par le tribunal a été en diminution par rapport à 2017 (451 contre 460, soit -1,9 %). Sur le moyen terme, la juridiction constate une diminution du nombre de nouveaux dossiers depuis 2014 (707 requêtes en 2014, 671 en 2015, 639 en 2016, 460 en 2017).



Le nombre de décisions rendues en 2018, en juge unique ou en formation collégiale, a diminué en conséquence pour atteindre un total de 464. Il est supérieur à celui des nouvelles affaires (451). Le stock du tribunal passe en-dessous de la barre des 200 dossiers au 31 décembre 2018. Ce stock de 194 affaires ne compte à cette date que 10 dossiers ayant plus d’un an d’ancienneté.



Pour les affaires en stock, le délai prévisible moyen de jugement s’établit à 5 mois, contre 9 mois et 15 jours en moyenne nationale. Et si on enlève les affaires pour lesquelles un délai maximum de jugement est fixé par la loi (référés, contentieux électoral, contentieux des étrangers) le délai moyen constaté est de 8 mois et 16 jours pour les affaires ordinaires, alors qu’il s’élève à 1 an, 9 mois et 2 jours en moyenne nationale.



Le tiers des décisions attaquées en appel



L’analyse catégorielle des affaires traitées en 2018 par le tribunal administratif de Papeete, place les contentieux de la fonction publique au premier rang des affaires traitées. Il s’agit de litiges liés à l’entrée en service, à la sortie du service, à la discipline, à des questions indemnitaires, etc. Ces affaires sont à l’origine de 27 % des décisions rendues.

Les contentieux fiscaux, sont en deuxième place, et sont liés à 10 % des recours. On trouve également les domaines de la santé publique (affaires de responsabilité hospitalière, mais aussi de réglementation sanitaire), pour 9 % ; de droits des personnes, soit 8 % (en grande partie des demandes d’indemnisation de détenus ou anciens détenus) ; les marchés et contrats, pour 6 % ; les domaines des collectivités territoriales (rapport entre les différentes collectivités, fonctionnement des institutions) et de l’urbanisme (documents d’urbanisme, et autorisations de construire), le domaine et la voirie (notamment occupation du domaine public et responsabilité en cas d’occupation par l’administration de propriétés privées) , pour 5 % chacun ; viennent enfin les rubriques travail et professions (notamment autorisations de licenciement de salariés protégés, pharmacies, activités de surveillance, etc.), pour un total de 4%, la police (débits de boissons, armes, concours de la force publique, animaux errants, etc.) et les pensions (notamment les régimes spécifiques applicables localement), pour 3% chacun.



Le taux des appels suite à une décision est supérieur en Polynésie française à ce qu'il est en moyenne nationale et concerne près d'un tiers des jugements rendus localement. Cependant, après examen la cour administrative d'appel de Paris valide 90 % des décisions attaquées.