​Levée des motifs impérieux pour la métropole, comment ça marche

L'annonce faite par le ministère des Outre-mer dans la nuit de mardi à mercredi a surpris son monde en Polynésie française. Quatre jours après le déplacement du ministre Sébastien Lecornu au fenua –et son annonce ferme d'une réouverture des frontières lorsque 70% des personnes seront vaccinées– le gouvernement central à Paris a finalement changé de stratégie pour autoriser “la levée des motifs impérieux entre la Polynésie française et l'hexagone pour les personnes vaccinées à partir du 9 juin”.Le ministère des Outre-mer a précisé que la décision avait été prise “en accord” avec le Pays compétent en matière sanitaire, et qu'il s'agissait d'une mesure décidée “dans le prolongement de l'ouverture progressive aux touristes initiée début mai” pour les voyageurs en provenance des États-Unis. “Cette mesure s'appuie sur l'analyse de la situation épidémiologique en Polynésie française”, indique le ministère des Outre-mer, qui prévient qu'elle sera pour autant “réversible et adaptée à la circulation du virus”.Depuis la fermeture des frontières le 3 février pour éviter l'introduction des variants, seuls les voyageurs justifiant d'un motif impérieux de santé, professionnel ou familial sont autorisés à quitter le territoire polynésien. Une restriction levée le 1mai pour les personnes vaccinés souhaitant voyager par avion vers ou depuis les États-Unis et qui le sera le 9 juin prochain pour celles –vaccinées également– souhaitant voyager vers ou depuis la métropole.Cette nouvelle règle sera appliquée à la date du lieu de départ, sans tenir compte du décalage horaire. Air Tahiti Nui précisant que son vol au départ de Tahiti-Faa'a le 8 juin à 23h45 sera toujours soumis à l'obligation de motif impérieux, même pour une arrivée en métropole le 10 juin. Concrètement, jusqu’au 9 juin, tous les voyageurs en provenance ou à destination de la Polynésie devront continuer à déclarer leur motif impérieux via les télé-procédures déployées par l’État et le Pays. A compter du 9 juin, seules les personnes non vaccinées devront s'y soumettre et les personnes vaccinées seront “dispensées de démarches administratives préalables liées aux motifs impérieux”, précise un communiqué du Pays.Le ministère des Outre-mer précise dans ses différents communiqués que les motifs impérieux seront levés pour les personnes ayant “complété leur schéma vaccinal”. C'est-à-dire pour les personnes qui auront reçu 15 jours avant leur départ, soit la deuxième injection d'un vaccin à double dose type Pfizer, soit l'injection d'un vaccin à dose unique type Janssen, soit une seule dose de vaccin si elles sont dispensées de seconde injection en raison d'une infection récente au Covid-19.Sans plus de précisions pour l'heure, cette décision signifie donc que les enfants, non vaccinés et actuellement non vaccinables en Polynésie française, ne pourraient pas voyager sans motifs impérieux Le ministère des Outre-mer indique que, même vaccinés, les voyageurs à destination de la Polynésie française devront justifier d'un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ vers la Polynésie française. En revanche, malgré une confusion sur ce sujet dans la nuit de mardi à mercredi, le même ministère confirme que ce test PCR de moins de 72 heures ne sera pas exigé avant de se rendre en métropole.Du côté des autorités sanitaires du Pays, le protocole reste le même. Tous les voyageurs débarquant en Polynésie française seront également soumis à un test antigénique à l'aéroport, puis à un autotest à J+4. Les personnes vaccinées seront également dispensées de quarantaine à l'arrivée sur le territoire de la Polynésie française. Les voyageurs non-vaccinés devront s'y soumettre à domicile, si leur habitation le permet, ou en centre dédié.