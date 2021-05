​Motifs impérieux bientôt levés, mais pas pour les enfants

Tahiti, le 19 mai 2021 - Les enfants de moins de 16 ans, non vaccinés et non vaccinables, devront nécessairement justifier de motifs impérieux pour voyager entre la Polynésie française et la métropole avant et après le 9 juin prochain.



La question n'a pas tardée à être soulevée sur les réseaux sociaux et auprès des professionnels du tourisme en Polynésie française. Dans la mesure où l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour voyager depuis ou vers la métropole est levée pour les personnes vaccinées, quid des enfants qui ne peuvent pas être vaccinés ? En Polynésie, la stratégie vaccinale a récemment été étendue aux 16 ans et plus. Ce qui signifie qu'au 9 juin prochain, les enfants de moins de moins de 15 ans n'auront pas la possibilité d'être vaccinés et resteront nécessairement soumis à une obligation de justifier d'un motif impérieux dans le cadre d'un voyage depuis ou vers la métropole.



Du côté des services de l'État en Polynésie française, on indique qu'en l'absence de précisions supplémentaires sur le sujet dans la communication du ministère des Outre-mer, il faudra au minimum attendre la “traduction réglementaire” de cette annonce pour vérifier précisément les conditions applicables aux mineurs. Reste que le protocole sanitaire du Pays impose de toutes façons, à partir de 6 ans, une quarantaine obligatoire aux personnes non vaccinées à l'arrivée en Polynésie française, donc aux enfants de moins de 15 ans non vaccinables.