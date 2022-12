​Les centimes additionnels touristiques votés pour les communes

Tahiti, le 13 décembre 2022 - Le texte permettant la création de centimes additionnels adossés à la redevance de promotion touristique pour les communes a été voté mardi matin à l'assemblée, finalement sans débats politiques trop rugueux.



Le projet de loi du Pays présenté par le ministre Yvonnick Raffin, et reprenant les textes proposés par le représentant Antonio Perez, portant création de centimes additionnels adossés à la redevance de promotion touristique (RPT) a été voté mardi matin à l'assemblée. Dans l'opposition, le représentant Nuihau Laurey a bien tenté d'alerter sur le fait qu'il s'agissait “en réalité de créer une nouvelle taxe” et Nicole Bouteau a refait l'historique politique particulier de ce texte fixant à l'origine deux taxes communales portées par Antonio Perez pour le compte de Gaston Tong Sang, avant d'être repris en main par le ministre Yvonnick Raffin.

Mais finalement, vu le relatif consensus dégagé par ledit ministre sur la dernière mouture de la loi du Pays (qui n'augmente pas la pression fiscale mais en redistribue 40% des recettes aux communes), les arguments de l'opposition n'ont pas beaucoup fait mouche. "Je vous rappelle qu'il n'y a ni impact financier pour les professionnels, ni pour les touristes. Et qu'en aucun cas, il n'y a une augmentation", a balayé la présidente du groupe Tapura. Fin de film et fin de feuilleton politique sur ce texte.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mardi 13 Décembre 2022 à 20:06 | Lu 121 fois