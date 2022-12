Tourisme : Des taxes Perez à la solution Raffin

Tahiti, le 12 décembre 2022 – Les deux textes d'Antonio Perez augmentant la fiscalité dans le secteur du tourisme au bénéfice des communes ont été repris en main par le ministre Yvonnick Raffin et sont présentés mardi à l'assemblée. L'augmentation de la taxe de séjour est abandonnée et la redevance de promotion touristique n'augmentera pas pour les professionnels, mais sera mieux répartie pour les communes.



C'est un drôle de circuit législatif –et politique– qu'a suivie la loi du Pays présentée mardi à l'assemblée pour créer la possibilité pour les communes polynésiennes de voter des centimes additionnels adossés à la redevance de promotion touristique (RPT). Il y a deux mois, le représentant à l'assemblée et président de la commission de l'Économie, Antonio Perez, avait déposé deux propositions de loi du Pays qui avaient fait pâlir les professionnels du tourisme. D'une part, une multiplication par cinq de la taxe de séjour et, d'autre part, la création de centimes additionnels touristiques représentant jusqu'à 50% de la redevance déjà perçue par le Pays.



Les professionnels avaient soupçonné à l'époque le maire de Bora Bora et président Tapura de l'assemblée, Gaston Tong Sang, d'être à la manœuvre. La suite des évènements leur a donné pleinement raison. Lorsqu'ils ont adressé une demande d'explication à Antonio Perez sur ses deux textes, celui-ci les a renvoyés vers… Gaston Tong Sang.



Raffin reprend la main



Le texte qui sera examiné mardi à l'assemblée n'est pourtant pas celui d'Antonio Perez. La levée de bouclier des professionnels du tourisme et la perspective de créer une nouvelle taxe avant les territoriales, contre les annonces du Tapura, ont conduit le gouvernement à reprendre la main sur ce dossier. C'est donc le ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin, qui s'est mis au travail pour contenter tout le monde. Exit la taxe de séjour qui augmente pour rester cohérent avec les annonces du parti. Et exit l'augmentation de la fiscalité pour les professionnels du tourisme avec la création de ces nouveaux centimes additionnels. Le ministre a trouvé une solution pour répartir les recettes de l'actuelle redevance de promotion touristique entre le Pays et les communes. Sans les faire augmenter.



Techniquement, le projet de loi du Pays qui sera proposé mardi abaisse le taux de redevance de promotion touristique (RPT) de 40%, en même temps qu'il créé des centimes additionnels adossés à la RPT pour les communes à hauteur de 40% de ladite redevance. C'est donc une opération blanche pour les professionnels du tourisme. Le Pays cédant 40% de ses recettes fiscales aux communes sur la RPT. Tout le monde est content. Et le maire de Bora Bora devra s'en contenter.