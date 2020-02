​Le père Auguste élu président de 193

Le père Auguste Uebe Carlson est élu président de 193, en remplacement de Jerry Gooding démissionnaire. L’association pour la préservation de la mémoire et la défense des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique a réuni ses membres et représentants de sections polynésiennes à Mitirapa, Taravao, en assemblée générale annuelle dimanche et lundi.A cette occasion, l’association a défini les axes de son action pour les mois à venir. Un premier volet va concerner le suivi des procédures de demande d’indemnisation sous l’égide de la loi Morin. Particulièrement pour les dossiers qui peuvent bénéficier des récentes décisions rendues par le Conseil d’Etat , à propos de l’application de l’amendement Tetuanui. Au moins 62 dossiers sont concernés.L'association 193 prévoit d'interpeller les candidats officiellement en lice aux élections municipales en Polynésie française afin de les amener à se positionner sur la question du nucléaire.L’association envisage en outre mi-avril plusieurs manifestations pacifiques pour la venue du président de la République, afin "que sa visite ne puisse pas se dérouler sans qu'il rencontre des personnes mobilisées sur le nucléaire", annonce Auguste Carlson.