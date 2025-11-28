​Le meurtre de Punaauia requalifié en assassinat

Le suspect, un sans domicile fixe de 53 ans qui a reconnu les faits, a été mis en examen et placé en détention provisoire (Crédit : archive Tahiti Infos).
Tahiti, le 5 décembre 2025 – Après le décès d’un homme de 69 ans blessé au thorax par une fourche ce mercredi, à Punaauia, le suspect sans domicile fixe de 53 ans fait désormais l’objet d’une information judiciaire pour assassinat, c’est-à-dire pour homicide volontaire avec préméditation.
Dans un communiqué transmis ce vendredi soir aux médias, la procureure de la République, Solène Belaouar, annonce “l’ouverture d’une information judiciaire pour assassinat” suite au décès d’un retraité survenu dans le cadre d’une altercation ce mercredi 3 décembre, aux alentours de 14h30, à proximité du rond-point de Punavai, à Punaauia. La victime, un homme de 69 ans, est décédée d’un coup de fourche devant son épouse, sa belle-fille et ses deux petits-enfants. “Une enquête avait été ouverte pour meurtre (homicide volontaire), confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Polynésie française avec un appui de la section de recherches”, rappelle la procureure.
Un suspect âgé de 53 ans a été rapidement interpellé par la police municipale, puis placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée par les services de gendarmerie. “Il s’agit d’un homme sans domicile fixe, dont le casier judiciaire porte trace de précédentes condamnations pour des faits de violences ou de menaces. Cet homme a reconnu sa responsabilité dans les faits commis, décrivant avoir volontairement lancé avec force une fourche lui appartenant en direction de la victime, dans l’intention de le tuer, lui occasionnant deux plaies de 10 et 15 cm de profondeur au thorax. Il expliquait son geste par le fait qu’il considérait que la victime lui avait dérobé des canettes vides lui appartenant, qu’il avait lui-même entreposées sur le terrain vague sur lequel il avait élu domicile dans le but de les revendre. Dans un contexte où il déplorait avoir déjà été victime d’autres vols similaires par le passé, j’ai estimé qu’il existait des éléments en faveur d’une préméditation de cet homicide. C’est pourquoi j’ai décidé d’ouvrir ce jour une information judiciaire du chef d’assassinat (homicide volontaire avec préméditation)”, précise la magistrate.
Le mis en cause a donc été mis en examen par un juge d’instruction, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention conformément aux réquisitions du parquet.
