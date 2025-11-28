

​Un retraité tué à Punaauia après une violente altercation avec un SDF

Tahiti, le 3 décembre 2025 - Un retraité de Punaauia est décédé mercredi après-midi près du parking de Mil’Délices, après avoir été frappé au thorax par un outil de jardinage lors d’une dispute avec un sans domicile fixe du quartier. L’auteur présumé, bien connu des riverains comme des forces municipales, a été rapidement interpellé. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire.



Le drame s’est joué en quelques minutes seulement, mercredi après-midi, près du parking de Mil’Délices à Punaauia. Un retraité de la commune, venu avec sa femme et ses petits-enfants pour ramasser des canettes dans les buissons à proximité, a été mortellement blessé au thorax par ce qui pourrait être une fourche. La victime serait décédée d’un arrêt cardiaque des suites de ses blessures.



Selon les premiers éléments recueillis sur place, les canettes ramassées par la famille étaient le “butin” d’un SDF du quartier, surnommé Gringo, habitué à collecter et revendre ce qu’il trouve. “Il est débrouillard, il ramasse ce qu’il peut pour revendre”, raconte sa cousine, Teraiti. Une dispute aurait alors éclaté. L’homme, possiblement alcoolisé, aurait porté “un coup, peut-être deux”, confie le tāvana Simplicio Lissant. “Après le premier coup dans le thorax, le retraité essayait encore de se défendre”, indique une source proche de l’enquête.



L’auteur des faits a aussitôt pris la fuite dans les hauteurs résidentielles de Punaauia. Il a été interpellé peu après grâce aux images de vidéoprotection, à la réactivité de la police municipale. “Il était bien connu de nos services. Très vite, les soupçons se sont portés vers lui”, souligne le maire.



Sur place, la zone a été bouclée par la gendarmerie tout l’après-midi pour permettre les analyses, notamment à l’aide d’un drone. La famille de la victime a été accompagnée et éloignée des lieux.



“Il est gentil”



Autour du périmètre, les habitants du quartier n’ont pas quitté le trottoir, parfois sous le choc, parfois incrédules. Même la cousine du suspect ne comprend pas ce qui s’est passé : “Il est gentil… Ce n’est pas un voleur. Parfois, il nettoyait un talus chez moi pour gagner un peu d’argent”, témoigne-t-elle. Une voisine renchérit : “C’est vrai qu’il dit toujours bonjour. Il dort un peu partout autour du rond-point.” Teraiti insiste : “Il ne prend pas de drogues. Il boit, mais seulement de temps en temps. Il lui arrive de faire des bêtises sur le rond-point mais il n'est pas agressif.” Les jeunes du quartier, eux, se montrent plus nuancés : “Gentil… oui. Mais seulement quand il ne boit pas.”



Pour le tāvana Simplicio Lissant, c’est l’ensemble de la commune qui est secouée : “Je veux d’abord adresser un message de soutien à la famille. C’est un événement malheureux, et je tiens à rassurer la population : les services ont agi rapidement.” Le maire rappelle que le couple était lui aussi connu des riverains : “Ce sont des gens charitables, qui ramassent les déchets régulièrement aussi dans d’autres secteurs.”



L’homme a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Faa’a. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte.



Selon les premières vérifications, il ne s’agirait pas du même SDF qui avait agressé une joggeuse à Punaauia plus tôt dans l’année. L’enquête devra déterminer l’état d’alcoolisation du suspect au moment des faits, ainsi que les circonstances exactes de l’altercation.

