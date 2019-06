​Le Tavini Huiraatira fixe sa "stratégie électorale" samedi en congrès

Le parti souverainiste polynésien sera en congrès ce vendredi soir et samedi toute la journée, sur l’aire de Vaitupa à Faa’a. C’est durant cette grand-messe politique que le Tavini Huiraatira prévoit de faire valider par sa base la "stratégie électorale" qu’il adoptera dans les prochains mois. A commencer par celle qui guidera les choix du parti bleu et blanc pour les élections municipales de 2020.Interrogé sur l'existence de projets d’alliance dans plusieurs communes avec le Tahoera’a Huiraatira, Antony Geros a botté en touche, mercredi lors du point presse organisé pour annoncer la manifestation politique. Oscar Temaru et Gaston Flosse se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Des rencontres informelles ont également lieu entre cadres politiques ici et là. On sait qu’il est question d’alliances Tahoera’a-Tavini dans plusieurs communes de Tahiti, notamment à Papeete, à Punaauia, à Teva i Uta, et globalement un peu partout pour tenter d’y déloger les maires Tapura.Antony Geros n’a rien souhaité confirmer : "Le débat sera ouvert samedi matin", s’est-il borné à répéter. Pour le député Moetai Brotherson, cependant, la perspective d’alliances n’a rien de très choquant, surtout pour des élections communales, élections de proximité par excellence : "Il faut être un peu plus ouvert d’esprit. Pourquoi pas aussi des pourparlers avec d’autres partis. Nous sommes des gens ouverts d’esprit."La question de ces alliances sera en tout cas délibérée en présence des militants du parti et soumise à leur avis, samedi matin à partir de 10 heures.En début de matinée, l’ordre du jour prévoit aussi d’évoquer le procès Radio Tefana. L’affaire est audiencée mardi 18 juin au tribunal correctionnel de Papeete. Oscar Temaru, Heinui Lecaill et Vito Maamaatuaiahutapu sont cités à comparaître pour détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt. Un comité de soutien constitué pour l’occasion invite la population à venir manifester pacifiquement devant le tribunal . Ce rendez-vous sera rappelé aux militants, juste après l’intervention de l'avocat d'Oscar Temaru, le ténor parisien Me David Koubbi. Celui qui a plaidé la cause en appel de Jérôme Kerviel a accepté de défendre Oscar Temaru dans ce dossier qu’il estime "monté de toutes pièces". Son intervention en faveur du leader souverainiste sera traduite en tahitien par Stanley Cross.La veille au soir, pour l’ouverture de ce congrès annuel, les cadres du Tavini prévoient de faire un bilan des Européennes. Le parti souverainiste avait appelé à voter I Love Ma’ohi Nui, lors du scrutin de début mai. Il lui reste aujourd’hui à faire le bilan, secteur par secteur, des bulletins comptabilisés comme nuls. Et par ce biais tenter d’avoir une idée de son ancrage militant.Le congrès du Tavini sera comme d’habitude ponctué d’interludes musicaux. Après qu’Oscar Temaru aura vanté une nouvelle fois les mérites du jeûne thérapeutique, lors d’une intervention d’une trentaine de minutes, la manifestation prévoit de s’achever autour de 16 heures samedi après-midi.