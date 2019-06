Le Tavini appelle à manifester pour le procès d'Oscar Temaru

FAA'A, 12 juin 2019 - Le comité de soutien à Oscar Temaru constitué en vue du procès Tefana, a lancé ce mercredi par la voix d'Antony Geros un appel à manifester pacifiquement, le 18 juin prochain devant le Palais de justice, en hommage au leader indépendantiste de 74 ans.Le maire de Faa'a, Oscar Temaru, est cité à comparaître ce mardi 18 juin devant le tribunal correctionnel de Papeete. Il est soupçonné des délits de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt dans l’affaire Radio Tefana.Le comité ad hoc constitué pour le soutenir en vue de ce procès a fait mercredi son "appel du 18 juin" en invitant la population à une manifestation pacifique de solidarité devant le Palais de justice, le jour du procès.Antony Geros a amplement dénoncé, mercredi lors d'une conférence de presse donnée au siège du Tavini Huiraatira, une procédure qu'il considère politisée et "montée de toute pièce" par un procureur de la République "télécommandé dans sa démarche" depuis Paris. Procédure dont l'issue judiciaire pourrait donner lieu à une peine d'inéligibilité. A quelques mois des municipales de 2020, pour le président du comité de soutien à Oscar Temaru, l'État "cherche incidemment à évincer Oscar Temaru de ses fonctions de premier magistrat de Faa'a".Le Tavini Huiraatira clame depuis l'annulation par le Conseil d'Etat de l'élection d'Oscar Temaru lors des dernière élections territoriales, que le leader indépendantiste est "victime de la Raison d’Etat et du colonialisme français". Pour le parti indépendantiste, cette séquence judiciaire est consécutive au dépôt, par leur leader, devant la Cour Pénale Internationale de La Haye, le 2 octobre dernier, d'une communication contre les présidents de la République encore vivants pour crimes contre l'Humanité suite aux essais nucléaires français dans le Pacifique.