​Le Civen reconnait les irradiations prénatales

Père Auguste, Président de l’association 193



A votre connaissance, est-ce la première fois que le Civen fait droit à une demande d’indemnisation Loi Morin en s’appuyant sur une possible exposition in utero ?

Pour nous, c’est la première fois. Nous avons 64 dossiers favorables depuis la création de la Carven (la Cellule d'accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires, ndlr) et ce sont les deux seuls cas. Peut-être qu’au centre médical de suivi ou a Mururoa e Tatau ils en ont déjà vus, je ne sais pas. Je n’en ai jamais entendu parler. En ce qui nous concerne, pour la première fois nous avons deux cas de personnes nées il y a une quarantaine d’années, qui viennent de développer leur maladie et dont le Civen dit qu’elles ont probablement été contaminées in utero. Pour nous, c’est une révélation explosive.



Le fait que le Civen reconnaisse l’existence d’un tel phénomène, n’est-ce pas la preuve en dépit de ce que vous affirmez que ce comité fonctionne correctement ?

Pour nous, au contraire, c’est la preuve que ça ne fonctionne pas. D’une part cette reconnaissance est une très bonne nouvelle pour les victimes du nucléaire. Mais le Civen est incapable d’argumenter de manière scientifique pour ses décisions. On ne sait pas s’il s’agit d’une transmission de la mère à l’enfant ou si l’embryon a été irradié pendant la grossesse. Le Civen ne précise pas. Il n’est pas capable de dire à quel type de contamination ces deux victimes ont été exposées.



L’existence de possibles contaminations in utero, telle que reconnue par le Civen, vous interpelle-t-elle dans le cadre du débat sur les effets transgénérationnels du nucléaire ?

En effet. Et il n’y a pas qu’à l’association 193. Moruroa e Tatou est également sur cette ligne. Un grand nombre de scientifiques estiment qu’il y a un lien de cause à effet entre des adultes touchés dans leur chair jusque dans leur ADN, et qui peuvent devenir parents avec le temps et transmettre génétiquement cela à leur descendance. On rappelle que le président Macron, au tout début de son mandat, avait répondu de manière très favorablement par rapport à la mise en place d’études pour avérer ce phénomène. Plusieurs années après, aucune étude n’a été mise en œuvre dans ce pays.