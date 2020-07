Les associations taclent la "mascarade" du Civen

On pouvait s’y attendre. Les réactions pleuvent après la publication par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) de son rapport d’activité 2019 . Et elles sont très critiques. Le document rendu public lundi tend à confirmer, chiffres à l’appui, l'accélération des procédures d'indemnisation ces deux dernières années, sous l'impulsion de son nouveau président Alain Chrisnacht.Comme en 2018, c'est sur le nombre des décisions d'indemnisation depuis la nouvelle méthodologie du "1 mSv" que le Civen communique très largement cette année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors que seules 31 décisions favorables ont été rendues par le Civen entre 2010 et 2017, l’indemnisation a été validée pour 145 demandes en 2018 et 126 en 2019.Mais du côté des associations polynésiennes de défense des victimes, on a du mal à s’associer à ce bilan d’activité plutôt flatteur pour l’actuel président du Comité. On ne voit là que chiffres biaisés, procédures arbitraires d’examen des demandes, inefficacité patente du système d’indemnisation de la loi Morin… avec le sentiment global que la publication s’apparente plus à une opération de communication qu’à un rapport d’activité objectif."Il faut supprimer cette autorité qui se gausse ouvertement de déformer la réalité et affirme chaque année que tout va bien, s’emporte Philippe Neuffer pour Moruroa e Tatou. Franchement, tout ça c’est de la littérature. Ceux qui souffrent réellement savent que l’indemnisation ne fonctionne pas. Et quand bien même, rien n’est prévu pour les ayants droit. Il faut abroger cette loi Morin et adopter une vraie loi d’indemnisation des victimes du nucléaire comme c’est le cas pour l’amiante, avec une reconnaissance du préjudice des ayants droit. En attendant, tout ça n’est qu’une mascarade."Pour l’association 193, le processus d’indemnisation des victimes des essais nucléaires n’est pas compatible avec le verrou de l’exposition négligeable. L’occasion de tacler l’amendement porté par la sénatrice Lana Tetuanui fin 2018. Près de 2 ans après la suppression de la notion de risque négligeable dans la rédaction de la loi Morin, cet amendement avait en effet inscrit le principe d’une "dose efficace" d’exposition annuelle de 1 mSv aux rayonnements dus aux essais nucléaires. En-deçà, la présomption de causalité reconnue par la loi d’indemnisation peut être renversée. "Pour nous, insiste le père Auguste Uebe-Carlson, il est nécessaire de revenir à une présomption de causalité. Une réparation doit pouvoir se faire en faveur des victimes qui remplissent les conditions de lieu, de temps et de maladie prévues par la loi Morin. Cela suppose aujourd’hui la suppression de toute forme de risque négligeable ou de dose négligeable d’exposition. Il faut supprimer l’amendement Lana de la loi. "