​La demande réhabilitation du RDPT file au Conseil d’Etat

En février dernier, le site du cabinet d’avocats Grattirola du barreau de Papeete annonçait dans un communiqué le recours formulé par le parti politique Pupu Here Ai’a te Nunaa Iaora demandant « la rétractation du décret de dissolution en date du 3/11/63 par lequel il a été prononcé la dissolution du parti politique dénommé : Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes (RDPT) ». Une démarche faisant suite à la réhabilitation de l’ancien leader indépendantiste et fondateur du RDPT par la Cour de cassation en 2018. « Cette demande de rétractation du décret de dissolution du RDPT est un pas supplémentaire dans la volonté de réhabilitation de la mémoire de ce parti politique et de ses dirigeants », indiquait à l’époque le communiqué.Une première requête a été déposée devant le tribunal administratif de Papeete, dont le président a jugé qu’il n’était pas compétent pour rendre une telle décision, relevant du Conseil d’Etat. Le dossier de la requête du Here Ai’a a donc été transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, précise la décision rendue le 2 avril par le président du tribunal administratif. Affaire à suivre donc…