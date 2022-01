​La Fifa confirme Pirae au Mondial des clubs

Tahiti, le 3 janvier 2021 – La Fifa a confirmé lundi à la Fédération tahitienne de football la participation de l'AS Pirae à la prochaine Coupe du monde des clubs en tant que représentant de l'Océanie.



Ce sera donc bien une première pour un club de football polynésien. La Fifa a confirmé lundi matin à la Fédération tahitienne de football le remplacement du club d'Auckland par l'AS Pirae pour la prochaine Coupe du monde des clubs qui sera organisée aux Émirats arabes unis en février 2022. Le club tahitien avait été approché fin décembre pour pallier les deux forfaits des clubs d'Auckland FC en Nouvelle-Zélande et de Tiga en Nouvelle-Calédonie, pour cause respectivement de fermeture des frontières et de joueurs vaccinés. La prestigieuse compétition voit s'affronter les meilleurs clubs de chaque région du globe, avec notamment la participation du vainqueur de la Ligue des champions européenne. Les Blues de Chelsea cette année !

Lire aussi : L'AS Pirae approché pour le Mondial des clubs

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 3 Janvier 2022 à 16:49 | Lu 71 fois