​L'AS Pirae approché pour le mondial des clubs

Tahiti, le 28 décembre 2021 – Après les forfaits néo-zélandais et calédoniens, le club de football de l'AS Pirae a été contacté par la Fifa pour participer à la coupe du monde des clubs aux émirats arabes unis en février prochain. Une première pour un club polynésien.



C'est une première pour une équipe polynésienne. Selon nos confrères de la Dépêche de Tahiti, le club de football de l’AS Pirae a été contacté, vendredi dernier, par la Fédération internationale de football (Fifa) pour participer à la Coupe du monde des clubs aux Émirats arabes unis en février prochain. Les footballeurs de Pirae profitent d'une place refusée par le club calédonien, Tiga -faute de joueurs vaccinés- qui lui-même avait été contacté pour remplacer le club d'Auckland, qui a dû déclarer forfait en raison des mesures sanitaires appliquées dans son Pays.



L’équipe de Pirae a déjà rendu samedi dernier le dossier de participation demandé par la Fifa. Dossier de participation qui n'est pas encore validé par l'organisateur du Mondial des clubs, mais qui, selon les informations de La Dépêche, serait "en bonne voie". Si la décision était confirmée par la fédération internationale, l'AS Pirae sera opposé à l’équipe locale d’Al-Jazira, qualificatif pour un quart de finale contre Al-Hilal (Arabie Saoudite) et une demie-finale contre… le club anglais et vainqueur de la Ligue des champions Chelsea !



Quant à savoir pourquoi c'est le club de Pirae qui a été choisi parmi les clubs polynésiens, le président de la fédération tahitienne de football (FTF), Thierry Ariiotima, explique que c'est "l'administration de l'OFC" (Confédération océanienne de football) qui a "un mode de calcul qui a fait ressortir Pirae". La décision n'est même pas passée par la fédération locale. Rappelons que les oranges étaient en tête du championnat lorsqu'il a été interrompu l'an dernier, et qu'ils ont remporté cette année le trophée des champions. Mais le président de la FTF n'exclut pas non plus que les titres et performances glanées ces dernières années par l'AS Pirae aient pu jouer dans le choix de l'OFC.