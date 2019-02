​L’organisation du 16e FIFO épargnée en cas de grève à Polynésie la 1ère

PAPEETE, 1février 2019 - Le 16Festival international du film documentaire océanien (FIFO) aura lieu du 2 au 10 février, même en cas de grève, dès ce mardi, à Polynésie la 1. "J’espère d’ici là trouver le moyen d’un accord acceptable par et pour tous", souhaite le directeur régional de la 1, en charge de la médiatisation de l’événement.L’organisation logistique et matérielle du 16FIFO, du 2 au 10 février, n’est pas mise en cause dans l’hypothèse d’une grève à La Première, à partir de ce mardi. France Télévisions produit en effet le FIFO et se charge de la promotion et la publicité de l’événement sur ses antennes : diffusion de bandes annonces ; émissions spéciales ; journal du FIFO. Si la diffusion de certaines de ces émissions quotidiennes pourrait être mise en cause, pour le reste, l’organisation du festival du film documentaire ne sera pas impactée.La Maison de la Culture assure en effet l’hébergement du village du festival, le support logistique du festival, la mise à disposition des personnels et des moyens techniques pour l’ouverture et la gestion des salles, pour la décoration du village du festival et des sites de projection, pour l’organisation des cérémonies d’ouverture et de remise des prix, pour les soirées et réceptions.Les négociations sont en cours à la direction régionale de Polynésie la 1depuis mardi, après le dépôt d’un préavis à l’initiative du syndicat majoritaire CGT Polynésie, en phase avec un appel national à la grève général lancé par la CGT pour mardi 5 février.Localement, le préavis expose plusieurs revendications, dont un projet éditorial pour la reconquête des audiences ; un moratoire sur les suppressions de postes ; la régularisation des collaborateurs sous contrat CDD "depuis des années" ; le renouvellement "de certains cadres du comité de direction" ; et diverses améliorations des conditions de travail des techniciens.En toile de fond, le syndicat dénonce les conséquences, sur l’organisation et la qualité du travail, des coupes budgétaires auxquelles se trouve assujettie la station de Pamatai, dans le cadre du plan d’économies imposées à toutes ses antennes par le groupe France Télévisions. "Le préavis de grève part du plan de Recomposition des effectifs de France TV, compte tenu des mesures d’économies décidées par l’actionnaire unique, c'est-à-dire l’Etat : 400 millions d’euros (sur l’ensemble du groupe, ndlr) d’ici à 2022, admet Gérald Prufer. Sur l’ensemble du pôle Outre-mer, 35 ETP (emplois salariés en Equivalents temps plein, ndlr) sont supprimés au 1janvier 2019, dont trois en Polynésie." Le directeur régional de Polynésie la la 1évoque un climat de négociations "serein et studieux".Gérald Prufer estime nécessaire, cependant, de réagir à ce qu’il nomme "un fake". Les syndicats dénoncent en effet l’engagement de dépenses somptuaires qui seraient liées à l’accueil en Polynésie de "11 personnes de France Télévisions" pour le FIFO 2019, "en pleine période de restriction budgétaire". Pour les salariés de Polynésie la 1, c'est "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase"."L’amalgame est faux, corrige Gérald Prufer. On ne peut pas laisser penser que 11 personnes viennent de Malakoff (Direction générale du groupe France Télévisions à Paris, ndlr) et sont logés dans un hôtel de luxe ici. C’est un Fake ! La moitié vient des antennes du Pacifique : quatre de Nouméa et deux de Wallis. Nous attendons quatre personnes de la direction générale et une attachée de presse, qui prendra en charge les trois journalistes de la presse nationale invités pour donner un écho à cet événement."