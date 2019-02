​Polynésie la 1ère sous la menace d’une grève à la veille du FIFO

PAPEETE, 31 janvier 2019 - La station Polynésie La 1est sous le coup d’un préavis de grève à l’appel du syndicat majoritaire CGT. Faute d’entente, les débrayages auraient lieu à partir du 5 février et pourraient compromettre l’organisation du 16FIFO.Le moment est choisi. Un préavis de grève déposé par le syndicat majoritaire CGT pourrait donner lieu à un mouvement en plein 16FIFO, la semaine prochaine et compromettre sérieusement l’organisation de cette manifestation étiquetée France TV.Sans entente avec la direction de la station avant le 5 février, la grève serait déclenchée mardi dès zéro heure pour une durée illimitée, "reconductible chaque jour".A l’origine de cette contestation, le syndicat dénonce les conséquences, sur l’organisation et la qualité du travail, des coupes budgétaires auxquelles se trouve soumis la station de Pamatai, dans le cadre du plan d’économies imposées à toutes ses antennes par le groupe France Télévision."Mais la goutte qui a fait déborder la vase, c’est lorsqu’on a appris que 11 personnes du groupe France Télévision débarquent pour le FIFO, logés à l’Intercontinental pendant 10 jours, explique un employé de la chaîne. Et ils ne voyagent pas en classe éco. A côté de ça, on nous demande de supprimer trois postes équivalents temps plein, cette année, et subir une coupe budgétaire de 91 000 euro en 2019. C’est ce double langage qui a mis le feu aux poudres."Le préavis demande à ce que soit établi un projet éditorial pour la reconquête des audiences ; un moratoire sur les suppressions de postes ; la régularisation des collaborateurs sous contrat CDD "depuis des années" ; le renouvellement « de certains cadres du comité de direction » ; et diverses améliorations des conditions de travail des techniciens.