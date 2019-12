​L’inscription de Flosse refusée à Papeete

Tahiti, le 9 décembre 2019 - La commission d’examen des demandes d’inscription sur les listes électorales de Papeete a refusé, lundi, les dossiers présentés par Gaston Flosse et par sa compagne, Pascale Haiti. Un nouveau bras de fer en perspective dans l'optique des municipales pour le leader du Tahoera'a.



Coup dur pour les ambitions municipales de Gaston Flosse à Papeete. Les demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune, présentée jeudi dernier par le président du parti politique Tahoera’a Huiraatira, et par sa compagne, Pascale Haiti, sont rejetées. Ces décisions ont été notifiées aux intéressés lundi après-midi.



Les services de la mairie avaient 5 jours pour éplucher les justificatifs de domicile présentés dans le dossier de demande. Il n’en aura pas fallu tant.



Contacté lundi, on explique à la mairie de "rien dans les pièces jointes à sa demande ne démontre que Gaston Flosse a une attache réelle à Papeete".



Référence en la matière, l’article L 11 du code électoral précise que sont inscrits à leur demande sur les listes électorales d’une commune, tous les électeurs qui ont leur "domicile réel" dans la commune ou y habitent depuis six mois. "Mon dossier d’inscription est vraiment nickel", assurait Gaston Flosse, jeudi dernier. Le Tahoera’a Huiraatira lui sous-loue depuis le 1er août "un studio" dans l’immeuble Wohler, où le parti orange a installé son siège, quartier du marché de Papeete. Quittances d’électricité et contrat de bail en témoignent.



La question que devaient trancher les services de la mairie était la suivant : s’agit-il du "domicile réel" de Gaston Flosse ? Selon leur analyse, la réponse est non. "Il nous fournit un bail qui établit une occupation depuis 4 mois", ajoute-on à la mairie Papeete. "Mais les 6 mois s’apprécient au moment de la demande. Pour nous, la durée de résidence est insuffisante au regard de la réglementation. On ne peut accepter cette inscription."



En complément, les notifications signifiées lundi par des agents de la police municipale de Papeete à Gaston Flosse et à Pascale Haiti insistent pour conclure : "Ni votre qualité de contribuable, ni votre domicile réel, ni votre résidence ne permettent d'établir votre attache réelle à la commune de Papeete. Dès lors, vous ne remplissez pas les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale idoine".



Pour contester ce refus, le Vieux Lion doit saisir la commission de contrôle des listes électorales. L’instance est composée d’élus de la municipalité nommés par arrêté du haut-commissaire. Elle reflète les forces en présence au sein du conseil municipal. Une fois saisie, elle aura 30 jours pour se prononcer. En cas de nouveau rejet, le leader du Tahoera’a aura encore la possibilité de contester ce refus devant le tribunal de première instance, puis devant la cour de cassation.