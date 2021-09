​L'hélicoptère a trouvé sa place en Terre des Hommes

En l’espace d’un peu plus d’un an, l’antenne de Tahiti Nui Helicopters (TNH) aux Marquises, basée à Nuku Hiva, est devenu indispensable à l’archipel, notamment en ce qui concerne les évacuations sanitaires des îles vers l’hôpital de Nuku Hiva ou encore vers l’aéroport de Terre déserte.En 14 mois, 450 évacuations sanitaires ont été effectuées dans l’archipel et celles-ci sont en nette augmentation ces derniers temps. En effet, entre juillet 2020 et avril 2021, l’hélicoptère marquisien a effectué une moyenne de 26 évasans par mois alors que, depuis le mois de mai 2021, cette moyenne mensuelle est passée à 47. Une augmentation qui, contre toute attente, n’est pas due à l’épidémie de Covid-19. "Ces derniers mois, nous n’avons pas plus transporté de patients atteints du covid que précédemment, explique Loïc Daout, pilote de TNH. Il me semble que l’augmentation des évacuations est plutôt liée au fait que les gens commencent à prendre l’habitude de faire appel à l’hélicoptère pour les urgences. Même si nous n’avons pas spécialement étudié la question, je crois qu’avec le temps la procédure devient automatique pour les personnels de santé notamment."En juin dernier, l’antenne marquisienne de TNH a débuté l’activité commerciale avec les transferts interîles et les vols touristiques. "Il y a aussi d’autres possibilités, précise Laurent Touvron, directeur d’exploitation au sein de Tahiti Nui Helicopters, par exemple des transferts sont possibles en vol privé entre n’importe quelle île des Marquises, sur devis. Il est aussi possible de déposer les passagers sur des terrains privés à partir du moment où nous obtenons l’autorisation du propriétaire : stade de foot, champ, plage…"Par ailleurs, comme nous le précisions dans notre édition du 4 août ( consulter l'article ) TNH a débuté le mois dernier les vols relatifs au contrat de sous-traitance signé avec la société Tahiti Air Charter. "Depuis le 3 août, nous avons repris les vols de l’appel d’offres de délégation de service public sur la desserte des îles de Ua Pou et Ua Huka vers Nuku Hiva en attendant que Tahiti Air charter obtienne ses autorisations. Tahiti Air Charter se devant de débuter ses vols au 1juillet, s’est adressé à nous afin de nous sous-traiter les transferts. Nous desservons donc maintenant systématiquement les îles de et vers l’aéroport de Terre déserte, à Nuku Hiva, par des vols réguliers (…) Tous ces billets sont subventionnés par le Pays", explique le directeur d’exploitation de TNH. Sur cette base, la société propose 25 vols par semaine. Ces dessertes aériennes constituent un véritable soulagement pour les habitants de Ua Huka et de Ua Pou, isolés depuis le départ d'Air Tahiti."C’est vraiment appréciable, confie Elisa, propriétaire de la pension Pukue’e de Ua Pou. Sinon, l’autre solution pour rejoindre notre île, c’est le bateau qui met deux heures pour faire la navette entre Nuku Hiva et Ua Pou et qui coûte 6 500 Fcfp par personne (…) C’est long et on est confronté aux vagues et tout ce qui va avec la navigation aux Marquises. Donc franchement, l’hélico à 8 000fcp pour 15 minutes de vol, c’est un confort énorme. C’est vraiment un répit pour nous. En plus pour l’instant, les tarifs sont très intéressants. Même si on sait que ça ne va pas durer. Mais honnêtement, même si les tarifs augmentent par la suite, je pense que je continuerai à me faire plaisir de temps en temps en prenant l’hélicoptère."Tahiti Nui Helicopters devrait se charger de cette mission de délégation de service public pendant encore deux mois reconductibles, jusqu’à ce que Tahiti Air Charter obtienne l’autorisation d’opérer.