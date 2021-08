L’hélico au prix de l’avion pour les Marquises-nord

Ua Pou, le 4 août – Tahiti Air Charter assurera sa mission aux Marquises par sous-traitance grâce aux hélicoptères de Tahiti Nui Helicopters. Un contrat a été signé mardi pour les trois prochains mois. Le prix du billet baisse considérablement et le nombre de vols augmente pour le plus grand bonheur des habitants des îles de Ua Pou et de Ua Huka, plus que jamais isolés depuis le départ d’Air Tahiti.



Les négociations entre Tahiti Air Charter et Tahiti Nui Helicopters auront pris plus d’un mois, mais les deux sociétés sont enfin parvenues à un accord. L’hélicoptère assurera bel et bien le relais entre les îles de Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka à la place de Tahiti Air Charter qui attend toujours ses autorisations de vols.



Depuis le début du mois de juillet, Tahiti Nui Helicopters effectuait déjà quelques rotations par semaine afin de désenclaver les îles reculées de l’archipel récemment privées de leur avion. Mais le tarif élevé des vols inter-îles et leur faible fréquence n’en ont pas fait le transport favori de la population. Elle a préféré se tourner vers les bateaux de pêche qui proposent d'embarquer quelques passagers moyennant finance, une alternative plus économique mais plus inconfortable. Mais la donne va changer pour les habitants de Ua Pou et Ua Huka, car un contrat de sous-traitance vient d’être signé entre les deux sociétés. Il prend effet pour trois mois à partir du 3 août et pourra potentiellement être reconduit dans le cas où Tahiti Air Charter n’obtiendrait toujours pas ses autorisations de vol d’ici là.



25 vols par semaine



Ce contrat va permettre à Tahiti Nui Helicopters d’honorer 25 à 26 vols par semaine sur l’ensemble des Marquises-nord. Chacun de ces vols pourra embarquer entre cinq et six passagers, selon leur corpulence, pour le même tarif que celui précédemment annoncé par Tahiti Air Charter, à savoir : 7 726 Fcfp par adulte, pour un vol Ua Pou-Nuku Hiva par exemple. Les enfants de 2 à 11 ans ne paieront eux que la moitié de ce tarif et un bébé de moins de 2 ans seulement 772 Fcfp. La question du fret n’a pas encore été tranchée, mais il arrive déjà que Tahiti Nui Helicopters prenne quelques colis postaux à son bord lorsque l’occasion se présente et que la charge maximale de 550 kg n’est pas dépassée. Laurent Touvron, directeur d'exploitation de la compagnie, assure qu’il va se pencher sur la question dans les plus brefs délais.



Les réservations ne peuvent pour l’instant s’effectuer que sur le site internet de Tahiti Nui Helicopters ou par téléphone, mais l’ouverture d’un point de vente à Taiohae est prévue d’ici deux à trois semaines. De plus, la société ne dispose pour l’instant que d’un seul pilote bien qu’elle possède deux hélicoptères sur l’archipel des Marquises. Un deuxième pilote devrait prendre ses fonctions à partir du 12 août et ainsi permettre à la compagnie de continuer d’assurer les évasans, sans que les vols commerciaux ne soient impactés.