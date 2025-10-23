

​L’examen du code redémarre à Taravao

Tahiti, le 19 novembre 2025 – Les épreuves mensuelles du code de la route ont repris ce lundi à la Presqu’île avec 72 candidats. Une bonne nouvelle pour les élèves des deux auto-écoles du sud de Tahiti, qui devraient être entre 600 et 800 par an à pouvoir à nouveau bénéficier de ce service de proximité.





La bonne nouvelle est tombée en début de semaine : Jordy Chan, ministre en charge des Transports terrestres, a annoncé “la reprise” des épreuves théoriques du code de la route à Taravao à partir du lundi 17 novembre. “Suspendues temporairement ces six derniers mois du fait de départs imprévus d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, les sessions pourront désormais se tenir à nouveau, et ce grâce au renforcement des effectifs de la Direction des transports terrestres”, précise le communiqué.



Initié en 2023 dans la continuité de l'ouverture d'une annexe de la DTT à Taravao, le dispositif avait connu un coup d'arrêt en mai dernier au grand dam des deux auto-écoles du sud de Tahiti, mais surtout de leurs élèves. Ces derniers accueillent donc ce redémarrage avec beaucoup d'enthousiasme. "J'ai appris avec intérêt qu'on pourrait à nouveau passer le code à Taravao. Bien sûr, j'aimerais pouvoir faire partie des candidats qui pourront en bénéficier. Ça m'arrangerait, car sinon je dois compter sur le bus ou ma famille pour me déposer en ville, à Pirae. C'est beaucoup plus pratique de le passer ici. Il faut penser à la Presqu'île, où l'on est nombreux à préparer l'examen !", confie Hinarii, résidente de Pueu âgée de 36 ans, engagée dans cette démarche pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles.

​Vers plus de sessions ?

Selon la Direction des transports terrestres, “72 candidats” ont passé l’examen lundi, contre une cinquantaine auparavant. Une seconde bonne nouvelle, même si le nombre de sessions, et donc de candidats, ne serait pas encore définitivement fixé. La fréquence de l’examen est en revanche bien confirmée, à raison d’une fois par mois. Les deux entreprises de formation attendent désormais le calendrier officiel pour informer au mieux leurs élèves. Car sans surprise, la majorité des candidats de la Presqu’île sont intéressés par cette opportunité moins chronophage, mais surtout moins stressante à quelques kilomètres de chez eux.



“Faciliter l’accès au permis de conduire pour les résidents des communes du sud de Tahiti”, c’est l’objectif de ce déploiement associé à un engagement sur la durée : “La reprise des examens à Taravao marque le retour à la normale du dispositif et la volonté du Pays de pérenniser ce service de proximité pour les habitants de la Presqu’île dans le cadre de la politique de décentralisation et de proximité de l’administration avec les usagers”, conclut le communiqué. Quant à l’épreuve pratique de la conduite, pas d’autre option que de la passer en zone urbaine, faute d’infrastructures adaptées à cet examen à Taravao.

