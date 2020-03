​L’ex-responsable des affaires sociales de Punaauia et Paea condamnée

Lire aussi : Magouilles aux affaires sociales à la barre

L’ex responsable de la circonscription des affaires sociales de Punaauia et Paea a été condamnée mardi à 18 mois de prison avec sursis, 200 000 Fcfp de dommages et intérêts à verser au Pays et à l’interdiction définitive d’exercer dans l’administration pour escroquerie aux aides sociales. Une ancienne travailleuse sociale de la circonscription, et complice de sa responsable, a été condamnée quant à elle à 6 mois de sursis et 200 000 Fcfp de dommages et intérêts à verser au Pays.Les deux fonctionnaires avaient été jugées le 18 février dernier pour une fraude aux aides sociales conduite entre 2009 et 2014 sur leur circonscription. Elles avaient fait bénéficier leur famille et leurs proches d’aides prises sur le fonds d’actions sociales du Régime de solidarité (RSPF) en octroyant sans justifications des bourses, des bons vestimentaires, des aides alimentaires, des bons de carburant ou des évasans familiales… Au total, l’enquête administrative conduite en 2015 avait permis d’établir 6,9 millions de Fcfp de préjudice pour la circonscription sociale en six ans.Le tribunal n’a condamné les deux fonctionnaires que sur la période 2012 à 2014, le reste des faits étant prescrits, pour un montant de 3 millions de Fcfp d’aides sociales détournées pour des proches. Le Pays a demandé une indemnisation aux deux agents pour avoir porté atteinte à l’image de l’administration publique. Et si l’ancienne responsable de circonscription a été définitivement interdite d’exercer dans l’administration, elle avait déjà été révoquée de la fonction publique en 2016, après 32 ans de service.