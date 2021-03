​Il n'y aura pas de seconde pharmacie à Nunue

Le juge des référés a balayé jeudi la requête d’une pharmacienne qui souhaitait pouvoir installer son officine à Nunue en dépit du rejet de sa demande d’implantation par l’administration. Elle demandait l’annulation de l’arrêté portant refus de sa demande de licence. Aucun moyen ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, considère le juge des évidences dans un jugement laconique rendu jeudi. Pour l’autorité publique, la présence d’une pharmacie déjà en activité dans la commune chef-lieu de Bora Bora, 5 614 habitants, rend inutile l’installation de cette seconde officine à 1 250 mètres à peine : “Si la création d’une seconde officine est possible et même nécessaire à Bora Bora, il convient de privilégier le secteur de Anau qui à défaut serait voué à ne jamais bénéficier d’offre pharmaceutique car, compte tenu de la règlementation et des quotas de population, il faudrait attendre que la population de l’île atteigne 17 001 habitants pour y ouvrir une troisième pharmacie.”