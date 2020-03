Toromona d’une courte tête à Moorea

Moorea, le 16 mars 2020 -Avec 63,5% de participation, l'élection municipale de Moorea est celle qui le plus mobilisé les électeurs dans toutes les Îles du Vent. Il faut dire qu'avec dix listes en lices et un maire sortant attaqué de toute part, ils avaient le choix. Mais une fois la poussière retombée, ce sont tout de même les deux principaux candidats qui ont réuni le plus de voix.Arrivée première d'une courte tête avec 22,5% des voix, la liste Tapura no Moorea-Maiao de John Toromona a aussi remporté quatre des six communes associées de l'île sœur, dont les principales, Paopao et Afareaitu. Le président de la fédération Tapura de Moorea-Maiao a donc réussi à s'imposer face à deux autres listes se revendiquant du Tapura.Il est talonné par la liste Moorea-Maiao To'u Fenua, menée par le maire sortant Evans Haumani. Elle a pris 21,7% des voix et deux communes associées, Papetoai et Teavaro. Evans Haumani a lui-aussi réussi à se démarquer des listes dissidentes constituées par des membres de son ancien conseil municipal, dont aucune ne dépasse la barre des 10%.Et le troisième homme de cette élection sera... une femme, Christiane Kelley. Avec sa liste d'ouverture Amuitahiraa no Moorea-Maiao, elle a obtenu 12,6% des voix en incluant sur sa liste la syndicaliste CSIP Gisèle Teheiura et l'ancienne tavana Tavini de Papetoai, Gilda Germain. Peut-être qu'elle aura une carte à jouer si elle arrive à rassembler les indépendantistes et tous les mécontents des autres camps...À moins que le rassembleur soit Guy Gallimard avec sa liste Moorea-Maiao e Ti'a ai. C'était une des listes dissidentes Tapura, elle inclut les deux premiers vice-présidents de la fédération Tapura de Moorea ainsi qu'une de ses élues à l'APF (Romilda Tahiata). Gallimard réussit à se maintenir de justesse avec 10,04% des voix. S'il fusionne avec les autres dissidents Tapura de Moïse Ruta et arrive à convaincre les mécontents de Evans Haumani, il pourrait retourner la situation au deuxième tour...La plus grosse déception sera certainement pour le camp bleu-ciel, la liste Tavini Huiraatira no Moorea-Maiao échouant juste sous la barre des 10%... On a échappé de peu à une quinquangulaire ! Le système électoral des communes associées veut que 17 des 33 sièges du conseil municipal iront d'un bloc à la liste qui arrivera en tête au deuxième tour sur l'ensemble de la circonscription. L'issue de cette élection sera donc probablement décidée d'ici à demain matin, quand les tractations entre listes maintenues et listes éliminées seront terminées...