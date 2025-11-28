

​Éboulement à Afaahiti : neuf maisons hors de danger

Tahiti, le 28 novembre 2025 – Les premières conclusions de l'expertise ont permis d’identifier 12 maisons pouvant être réintégrées : neuf maisons au PK 3,2 et trois maisons au PK 5,5 situées en dehors de la zone de risque. Elles pourront être réintégrées par leurs habitants sous réserve de la remise en service de l’eau et de l’électricité dans les prochaines heures. Les experts restent mobilisés sur place pour poursuivre leurs analyses. Le dispositif de gestion de crise du haut-commissariat a été levé, mais le site reste sous surveillance permanente de la gendarmerie et de la police municipale.





Dans un communiqué transmis ce vendredi en fin d'après-midi, le haut-commissariat dresse un nouveau point de situation. Depuis la découverte des corps des huit victimes, la phase d’intervention d’urgence est close. Le poste de commandement de crise a été maintenu opérationnel toute la journée de jeudi avec un haut niveau d’activité. Les opérations conduites depuis le glissement de terrain permettent maintenant la levée du dispositif de gestion de crise. Les services de l’État repassent donc en gestion courante, tout en maintenant un niveau de vigilance élevé sur tous les points du territoire.

​Expertise en cours et à venir





L'expertise a permis d'identifier 12 maisons pouvant être réintégrées (neuf maisons du PK 3,2 et trois maisons du PK 5,5), car situées en dehors de la zone de risque. Les experts restent mobilisés sur place et poursuivent leur analyse. La cellule d'experts en géologie, mouvements de terrain et déblaiement constituée de spécialistes du Pays, de Nouvelle-Calédonie et de l'État a mené plusieurs séries d'observations de terrain toute la journée de vendredi sur le site initial de l'éboulement, et au PK 5,5 où des arbres ont été déracinés il y a quelques jours suite aux intempéries du week-end dernier. Ces observations sont intervenues en complément des travaux et études qui avaient déjà été menés sur cette zone.

​Réintégration des habitations

Les habitations préalablement identifiées par les experts pourront être réintégrées par leurs habitants sous réserve de la remise en service de l’eau et de l’électricité. Cette remise en service interviendra dans les prochaines heures, de façon à ce que les habitants puissent retrouver leurs logements dès que possible. Les services de la commune de Taiarapu-Est assurent le suivi de cette opération de réintégration.



Une surveillance permanente du site reste assurée par la gendarmerie nationale et la police municipale.

