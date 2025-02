​Début des aménagements pour PMR à Faaiti

Comme annoncé, à défaut de pont dans l’immédiat , la passerelle piétonne du quartier Faaiti, à Mahaena, sera dotée d’un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Par voie de communiqué, le ministre des Grands travaux et de l’Équipement, Jordy Chan, a annoncé que la durée des travaux est fixée à cinq mois à partir de ce mardi 25 février. Un nouvel escalier et une rampe équipés de garde-corps seront aménagés pour “améliorer l’accessibilité et la sécurité des habitants, en particulier les PMR situées sur la rive droite de la rivière”. L’usage de la passerelle sera maintenu pendant toute la durée du chantier. Les usagers circulant dans cette zone sont invités à faire preuve de prudence.