​Acte final pour la rétrocession des aérodromes

Le haut-commissaire Dominique Sorain et le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, ont signé mardi l’acte authentique de cession à titre gratuit de la propriété des aérodromes d’État de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa au profit de la Polynésie française. Ce transfert de propriété doit prendre effet ce jeudi 1er octobre.Ces trois ensembles immobiliers représentent une superficie foncière totale de plus de 193 ha et une valeur estimée à 4,4 milliards de Fcfp pour Bora Bora, 2,1 milliards pour Raiatea et 1,3 milliard pour Rangiroa.Le transfert de la gestion et de l’exploitation de ces trois aérodromes a déjà fait l’objet d’une convention Etat-Pays, le 10 septembre dernier.